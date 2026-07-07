El partido que se llevó a cabo entre la Selección de Colombia y Suiza generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la clasificación de Suiza a cuartos de final en el Mundial 2026.

Así también, los internautas se sorprendieron con la contundente reacción que compartió James Rodríguez, quien mostró su tristeza por la derrota de la tricolor y su gesto ha desatado una ola de opiniones en las redes sociales.

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¿Cuál fue la reacción de James Rodríguez tras la derrota de la Selección Colombia?

Esta fue la reacción de James tras la eliminación de Colombia. | AFP: Melo Moreira

Durante los primeros minutos del partido, los hinchas del fútbol se sorprendieron al ver que ambos equipos estuvieron reñidos, con un resultado de 0-0, pero la tricolor quedó eliminada durante el último tiempo del partido en los penáltis.

Aunque ambos equipos tuvieron mantuvieron de gran expectativa a los hinchas, la reacción de James se hizo viral al mostrar su nostalgia al ver que la Selección Colombia se despidió del Mundial 2026.

Así también, los internautas generaron todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales al ver que James se mostró afectado por la derrota de la tricolor.

Desde luego, la reacción de James ha sido una de las más nostálgicas, no solo por ser el capitán de la Selección Colombia, sino también, por destacarse dentro de la cancha, y también, por quebrarse en llanto cuando finalizó el partido, desatando múltiples opiniones en redes.

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¿Cuál será el próximo partido que tendrá la Selección de Suiza en los cuartos de final?

Tras la clasificación de Suiza, el próximo equipo con el que se enfrentará en los cuartos de final será con la Selección de Argentina.

Cabe destacar que la Selección de Argentina le ganó con un resultado 3-2 al equipo de Egipto y este resultado ayudó a que asegurara su pase directo a los cuartos de final.

Con base en estos resultados, ambos equipos harán lo posible por obtener el triunfo y estar cerca a la final del Mundial 2026.

Entre tanto, los internautas se mantienen han analizado con detalle el desempeño de ambos equipos a lo largo del Mundial, pues, será efectivo para utilizar todas sus estrategias en el próximo partido que tendrán ambos equipos para que puedan obtener el triunfo en los cuartos de final.