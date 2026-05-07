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Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Wendy Guevara expresó su tristeza tras confirmarse la muerte de Claudia Burgos, amiga cercana de Las Perdidas.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Wendy Guevara está de luto
Wendy Guevara expresó su tristeza tras confirmarse la muerte de Claudia Burgos. Foto Canal RCN

El grupo de Las Perdidas atraviesa un momento difícil luego de que se confirmara el fallecimiento de Claudia Burgos, creadora de contenido cercana a Wendy Guevara, Paolita Suárez, Karen Torres y Evelin Hernández.

La noticia causó tristeza entre seguidores y amigos, pues días antes se había informado que Burgos se encontraba delicada de salud y se habían pedido oraciones por su recuperación.

¿Qué dijo Wendy Guevara tras el fallecimiento de Claudia Burgos?

Wendy Guevara y su círculo cercano están de luto por la muerte de Claudia Burgos, una creadora de contenido que era muy conocida entre los seguidores de Las Perdidas. La influencer solía aparecer en videos, transmisiones y publicaciones junto a varias integrantes del grupo.

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La noticia fue difundida primero por cuentas de entretenimiento en redes sociales y después fue confirmada por personas cercanas a Burgos. Tras conocerse el fallecimiento, usuarios comenzaron a compartir mensajes de apoyo para su familia y amistades.

Claudia Burgos era identificada como una amiga cercana del grupo originario de León, Guanajuato. Por esa razón, su muerte generó una fuerte reacción entre quienes seguían sus apariciones en redes sociales.

¿Qué se sabía del estado de salud de Claudia Burgos?

Antes de confirmarse su muerte, el creador de contenido Jesús Montoya Gaona informó en una transmisión que Claudia Burgos se encontraba en estado delicado. También explicó que permanecía bajo atención médica.

Durante esa transmisión pidió a los seguidores que hicieran oración por su salud. Aunque no dio muchos detalles sobre el diagnóstico, señaló que la situación era seria y que ella seguía en terapia.

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Después de ese llamado, varias personas compartieron mensajes de apoyo en redes sociales. Sin embargo, horas más tarde se dio a conocer el fallecimiento de la creadora de contenido.

Wendy Guevara
Wendy Guevara

¿Cómo reaccionaron Las Perdidas tras la muerte de Claudia Burgos?

Paolita Suárez fue una de las integrantes del grupo que habló públicamente sobre la noticia. En sus redes sociales expresó que era un momento triste y comentó que acudiría para acompañar a la familia y a las amigas de Claudia.

Evelin Hernández, conocida como “La Mamita”, también publicó un mensaje de despedida. Sus palabras confirmaron el impacto que la pérdida causó entre las personas que convivieron con Burgos.

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