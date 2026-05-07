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Hijos de James Rodriguez enamoran con video apoyando a la Sele y Samuel se llevó la atención, ¿por qué?

Samuel Rodríguez enterneció las redes sociales con video apoyando a su papá. Así reaccionó la familia y seguidores.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Por qué el hijo de James Rodríguez se llevó la atención en redes?
¿Por qué el hijo de James Rodríguez se llevó la atención en redes?/ AFP: RAUL ARBOLEDA

Los jugadores de nuestra Selección Colombia siguen teniendo los ojos encima por la excelente participación que están haciendo en el Mundial 2026 y por el apoyo que están recibiendo por parte de sus seres más preciados.

Hijos de James Rodríguez enamoran con video apoyando a la Selección Colombia
Hijos de James Rodríguez enamoran con video apoyando a la Selección Colombia/ AFP: Michael Reaves

Ese es el caso de nuestro capitán James Rodríguez, quien no solo ha demostrado ser un crack dentro del terreno de juego, sino también en su vida personal, donde sus hijos constantemente le expresan el inmenso amor y admiración que tienen hacia él.

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Hijos de James Rodríguez enamoran con video apoyando a la Selección Colombia

En medio de la fiesta del futbol que se vive en el mundo, los hijos de James Rodríguez: Salomé y Samuel enamoraron a los internautas al publicar un tierno video donde, al ritmo de la canción de Ryan Castro, apoyan a la Selección Colombia.

Aunque ambos estaban respirando Mundial, los comentarios se centraron en los grandes que estaban los pequeños. Por el lado de Salomé, hubo muchos comentarios que resaltaban lo linda que estaba y que ya era toda una señorita. Por el lado de Samuel, se llenó de elogios por lo inteligente y amoroso que era.

¿Cómo reaccionó la familia de James Rodríguez al tierno video de sus hijos apoyando a la Selección Colombia?

Tras el viral video, las reacciones no tardaron en llegar. La primera en comentar fue Daniela Ospina, mamá de Salomé y expareja del futbolista, refiriéndose a lo hermosos que se veían los pequeños. La hermana del '10' tampoco se quedó atrás y exteriorizó cuánto ama a sus sobrinos.

Finalmente, los elogios continuaron por parte de diferentes figuras del medio que aplaudían que Salomé estuviera tan comprometida apoyando a su papá, ya que en cada etapa del equipo tricolor presume los triunfos y el amor que le transmite a James para que lo dé todo en la cancha.

¿Cómo reaccionó la familia de James Rodríguez al tierno video de sus hijos apoyando a la Selección Colombia?
¿Cómo reaccionó la familia de James Rodríguez al tierno video de sus hijos apoyando a la Selección Colombia?/ AFP: Mike Nowak

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