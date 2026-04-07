Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Polémico desplante de Messi a Vozinha quedó grabado en video: ¿qué hizo?

En redes está circulando el polémico momento que protagonizó Messi al tener una cuestionable actitud contra Vozinha.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Messi protagonizó un polémico momento con Vozinha
Messi quedó en el ojo del huracán tras su gesto con Vozinha. (AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El pasado viernes 3 de julio sucedieron muchas cosas en el mundo del fútbol; primero, Colombia clasificó a octavos de final tras eliminar a Ghana en la Copa Mundial FIFA 2026 y por su lado, Argentina deja por fuera a Cabo Verde.

Artículos relacionados

Sin embargo, aunque el equipo de Messi estaba jugando, muchos latinoamericanos no los apoyaron y decidieron hacerle toda la fuerza del mundo a Cabo Verde, pues era su debut en un mundial.

Pese a que el país africano dio de todo su desempeño poniendo resistencia y haciendo un excelente partido, e incluso más que Argentina, según expertos, queda eliminado de su primera copa del Mundo.

Artículos relacionados

Por supuesto, esto generó bastante conmoción entre las redes e hinchas del fútbol, pero, hay un clip que, para muchos, es la prueba de que no se arrepienten de darle apoyo a Cabo Verde, en vez del país de Messi.

¿Cuál es el polémico video del desplante de Messi contra Vozinha en el Mundial 2026?

A través de las plataformas digitales está circulando un polémico momento que protagoniza Messi al hacerle un desplante a Vozinha, el arquero de Cabo Verde durante su partido en el Mundial 2026.

Messi quedó en el ojo del huracán tras su gesto con Vozinha
Las cámaras captaron el polémico momento entre Messi y Vozinha. (AFP/ Todd Kirkland - AFP/ MICHAEL STEELE)

De acuerdo con lo que se ve en el video, antes de iniciar el tiempo extra, los jugadores les dan la mano a los jueces y Vozinha le extiende un abrazo al argentino, pero él sigue derecho y se lo niega.

Para muchos, este momento generó bastante rechazo porque para los internautas, Messi demuestra ser el jugador que muchos critican por su actitud algo odiosa.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Cabo Verde tras quedar eliminado del Mundial 2026?

Las cámaras captaron el polémico momento entre Messi y Vozinha
Messi protagonizó un polémico momento con Vozinha. (AFP/ Charlotte Wilson)

Luego de su derrota ante Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026, Cabo Verde tuvo una actitud que se llevó todos los aplausos, pues algunos jugadores se tendieron en el piso, pero Vozinha De hecho, durante las entrevistas luego del partido, los jugadores africanos fueron hasta donde Messi para pedirles una foto; esto, generó bastantes emociones al ver la actitud noble de los africanos.

Por su lado, Vozinha dijo que les daba tristeza llegar hasta ese punto, pero a la vez, orgulloso del futuro que pueden tener sus compañeros en otros equipos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

René Higuita Mundial de fútbol

Así reaccionó René Higuita al gol anulado de Luis Díaz ante Ghana: no pudo ocultar su frustración

René Higuita vivió distintas emociones en el partido de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026 y quedó en video.

El supuesto gesto de Messi antes del tiro libre ya genera polémica contra Cabo Verde Mundial de fútbol

Filtran el momento en el que Messi habría pedido cobrar su tiro libre antes de tiempo contra Cabo Verde

En redes filtraron el momento exacto en el que Messi supuestamente pidió cobrar su tiro libre antes de tiempo contra Cabo Verde.

Rio Ferdinand reveló hasta dónde cree que llegará Colombia en el Mundial Mundial de fútbol

Rio Ferdinand se pronunció sobre Colombia tras vencer a Ghana e hizo una inesperada predicción

El exfutbolista inglés, Rio Ferdinand, habló de Colombia en el Mundial 2026 y predijo lo lejos que podría llegar la Selección.

Lo más superlike

Preocupación por Richard Ríos: terminó con una fuerte herida en la cabeza tras el Colombia vs. Ghana Copa Mundial

Richard Ríos sufrió una fuerte herida en la cabeza durante el partido de Colombia

El volante colombiano Richard Ríos sufrió un fuerte choque de cabezas contra un jugador de Ghana y terminó herido.

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Rosalía en el Mundial 2026 Rosalía

Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium