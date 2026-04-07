Polémico desplante de Messi a Vozinha quedó grabado en video: ¿qué hizo?

El pasado viernes 3 de julio sucedieron muchas cosas en el mundo del fútbol; primero, Colombia clasificó a octavos de final tras eliminar a Ghana en la Copa Mundial FIFA 2026 y por su lado, Argentina deja por fuera a Cabo Verde.

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Sin embargo, aunque el equipo de Messi estaba jugando, muchos latinoamericanos no los apoyaron y decidieron hacerle toda la fuerza del mundo a Cabo Verde, pues era su debut en un mundial.

Pese a que el país africano dio de todo su desempeño poniendo resistencia y haciendo un excelente partido, e incluso más que Argentina, según expertos, queda eliminado de su primera copa del Mundo.

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Por supuesto, esto generó bastante conmoción entre las redes e hinchas del fútbol, pero, hay un clip que, para muchos, es la prueba de que no se arrepienten de darle apoyo a Cabo Verde, en vez del país de Messi.

¿Cuál es el polémico video del desplante de Messi contra Vozinha en el Mundial 2026?

A través de las plataformas digitales está circulando un polémico momento que protagoniza Messi al hacerle un desplante a Vozinha, el arquero de Cabo Verde durante su partido en el Mundial 2026.

Las cámaras captaron el polémico momento entre Messi y Vozinha. (AFP/ Todd Kirkland - AFP/ MICHAEL STEELE)

De acuerdo con lo que se ve en el video, antes de iniciar el tiempo extra, los jugadores les dan la mano a los jueces y Vozinha le extiende un abrazo al argentino, pero él sigue derecho y se lo niega.

Para muchos, este momento generó bastante rechazo porque para los internautas, Messi demuestra ser el jugador que muchos critican por su actitud algo odiosa.

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¿Cuál fue la reacción de Cabo Verde tras quedar eliminado del Mundial 2026?

Messi protagonizó un polémico momento con Vozinha. (AFP/ Charlotte Wilson)

Luego de su derrota ante Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026, Cabo Verde tuvo una actitud que se llevó todos los aplausos, pues algunos jugadores se tendieron en el piso, pero Vozinha De hecho, durante las entrevistas luego del partido, los jugadores africanos fueron hasta donde Messi para pedirles una foto; esto, generó bastantes emociones al ver la actitud noble de los africanos.

Por su lado, Vozinha dijo que les daba tristeza llegar hasta ese punto, pero a la vez, orgulloso del futuro que pueden tener sus compañeros en otros equipos.