Yina Calderón generó preocupación en sus seguidores al aparecer en un reciente video en el que se refirió a su amiga Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien se encuentra privada de la libertad.

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¿Qué estaría pasando con Epa Colombia?

Epa Colombia está tras las rejas; su caso se viralizó desde principios de 2025 cuando la condenaron. A partir de ello, las reacciones no cesan, aunque conforme ha pasado el tiempo es menos la información en redes sociales que se tiene sobre la empresaria de productos para el cabello.

Sin embargo, Yina Calderón ha hecho una que otra declaración respecto al estado de su amiga, pero los datos eran mínimos. Entre lo más nuevo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia alertó debido a que comentó que a la empresaria de queratinas la estarían vulnerando.

Yina Calderón es amiga de Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el estado de Epa Colombia?

Recién levantada, Yina Calderón se sinceró con sus seguidores y pidió ayuda por Epa Colombia; de hecho, se disculpó porque su aparición frente a la cámara del teléfono celular la hizo en pleno partido.

"Yo estaba durmiendo, la verdad, pero está pasando algo muy grave. No nos quieren dejar ver a Epa Colombia", dijo Yina Calderón.

De acuerdo con las palabras de la empresaria de fajas, no sabe nada de Epa Colombia, pero conoció que la abogada de su amiga habría ido a visitarla y no pudo verla. En consecuencia, detalló que la estarían vulnerando.

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"Es inhumano, ni siquiera los malhechores más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda; un día de estos la Epa no va a aparecer. Hoy no dejaron entrar a la abogada, la familia, nada", expresó en medio de la preocupación.

En adición, Calderón comentó que no sabe quién está detrás del caso de Daneidy Barrera Rojas, pero pidió ayuda y que su amiga tenga un mejor futuro.

¿Por qué condenaron a Epa Colombia?

Daneidy Barrera Rojas fue condenada a un poco más de cinco años por sus acciones al ser partícipe del daño de una estación de TransMilenio al sur de Bogotá. El caso se viralizó, pues mientras a unos le parecía injusto, otros aplaudieron que la arrestaran. Se había hablado de un posible acuerdo, pero los detalles son mínimos.