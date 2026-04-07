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Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex: aseguró que todo fue planeado, ¿se alcanzaron a casar?

Jhorman Toloza hizo álgidas declaraciones que no dejaron con la mejor imagen a Alexa Torrex y hay polémica.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Alexa Torrex, Jhorman Toloza
Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex: aseguró que todo fue planeado | Foto del Canal RCN y Freepik.

Ya ha pasado un considerable tiempo desde que la relación entre los influencers Jhorman Toloza y Alexa Torrex llegó a su fin. Sin embargo, es el momento en el que ambos siguen siendo controversiales.

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¿Por qué Alexa Torrex y Jhorman Toloza terminaron?

Mientras Alexa estuvo en La casa de los famosos Colombia, descubrió que su compromiso con Jhorman no podía continuar. En efecto, decidió romper la relación frente a una de las cámaras del reality del Canal RCN.

No obstante, tan pronto la cucuteña fue eliminada del formato de convivencia, empezaron a cuestionarla sobre su exprometido, teniendo en cuenta que se iba a casar y la pedida de mano fue días antes del estreno del reality, puntualmente en un concierto de J Balvin.

Pues bien, debido a declaraciones que dio Torrex, su exprometido se defendió y apareció en un video que genera polémica porque, en resumidas cuentas, reveló que el tema del compromiso habría sido planeado y otros más detalles.

Matrimonio
Alexa Torrex y Jhorman Toloza son exprometidos | Foto Freepik.

¿La relación de Alexa Torrex y Jhorman Toloza fue falsa?

Molesto y tratando de controlarse, Jhorman Toloza comentó que la reacción de Alexa fue "falsa" porque ya sabía que se iban a casar. Asimismo, que cada una de las publicaciones románticas tras el anuncio del matrimonio ya las habían grabado antes.

"La sesión de fotos ya la habíamos planificado meses antes, ya habíamos apartado al fotógrafo, ya habíamos ido a la discoteca para alquilar el lugar para poder tomarnos las fotos", aseguró.

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Lo anterior no es todo, pues el influenciador, buscando limpiar su imagen, expresó que la que lo "amarró" a él fue ella, en el sentido de que si hubiera sabido todo lo que iba a suceder, no se hubiese comprometido tanto mientras la cucuteña estuvo en La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex
La relación que tuvo Alexa Torrex con Jhorman Toloza es polémica | Foto del Canal RCN.

"Yo lo hice por amor, porque su propuesta era: Jhorman, súbase a la tarima al frente de J Balvin y eso va a ser viral... Yo le dije que no; si le propongo esto (el matrimonio) es porque usted me lo pide, pero a mí no me gusta esto y así fue... Yo ya sabía que me iba a casar, antes de que me pusiera los cachos, me emocioné más cuando llegó Feid", reveló.

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Para terminar, Jhorman Toloza contó que, como tal, la pedida de mano fue planeada tres meses antes y habría sido orquestada por Alexa Torrex, bajo la premisa de crear polémica en redes sociales. Entonces, pidió que no le "ensucien" su nombre porque él aguantó mucho.

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