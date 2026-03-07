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Salomón Bustamante causa conmoción al referirse sobre su orientación: “me descubrieron”

Salomón Bustamante fue cuestionado por su orientación y él no dudó en responder, confirmando las especulaciones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Salomón Bustamante causa conmoción al hablar de su orientación
Salomón Bustamante rompió el silencio sobre su orientación. (Foto/ Canal RCN - freepik)

El reconocido presentador, Salomón Bustamante, vuelve a generar revuelo en redes tras responderle un comentario a un internauta, quien lo cuestionó por su orientación, pues él no dudó en defenderse.

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No es la primera vez que el presentador le responde a sus seguidores y con su comentario genera conmoción, ya que así sucedió cuando confirmó que supuestamente estaba soltero, tras haberse separado de Laura de León.

Desde que él decidió revelar ese detalle, no solo las plataformas digitales, sino que los portales de noticias hablaron mucho sobre el tema; de hecho, la misma actriz daba alas para que se comentara tanto del tema.

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Sin embargo, recientemente, la conmoción se generó por la sorprendente respuesta que le dio Salomón a un hombre que especuló sobre sus gustos y hasta lo comparó con Omar Murillo, por lo que el presentador confirmó lo que se le estaba diciendo y lo que dijo, dejó seco a más de uno.

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su orientación?

El mismo Salomón Bustamante publicó la respuesta que dio en sus historias de Instagram el pasado jueves 2 de julio.

Salomón Bustamante rompió el silencio sobre su orientación
Salomón Bustamante hizo esta revelación sobre su orientación. (Foto/ Canal RCN)

En el pantallazo, se lee que un hombre lo cuestiona porque solamente habla de mond* y para él, “ya es muy raro que un hombre hetero hable tanto del tema” y ahí lo comparó con Omar Murillo, diciendo que así empezó él.

Por esto, el presentador no dudó en darle una contundente respuesta y escribió: “me descubriste, somos del mismo equipo (emojis de bandera LGBT), ¿me pasas tu teléfono?

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Al compartir la imagen en sus historias, escribió: “Me descubrieron”, junto a un emoji de carita con ojos llorosos.

¿Salomón Bustamante habría salido del closet?

Salomón Bustamante hizo esta revelación sobre su orientación
Salomón Bustamante causa conmoción al hablar de su orientación. (Foto/ Canal RCN)

En lo que se ve en su historia se nota que quiso ser sarcástico al darle la respuesta al hombre que cuestionó su orientación y sus preferencias; pues él siempre responde con un doble sentido.

De hecho, ha revelado lo bien que está con Laura de León cuando publican sus historias juntos, pese a que ya no volvieron a hablar de su vida privada. Por eso, se sabe que su respuesta fue solo para defenderse y dejar que las personas hablen.

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