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¡Conmoción en el Mundial 2026!, Egipto recurrió a una Tablet para saber cómo atacar a Australia

Los jugadores de Egipto vieron un partido del Real Madrid en medio de su juego contra Australia en la clasificación de Octavos de final.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Egipto estudió al arquero rival con una tablet antes de los penales
La inesperada estrategia de Egipto con una tablet que sorprendió al Mundial 2026. (AFP/ Thomas COEX )

A las 13:00 de este viernes 3 de julio, Egipto y Australia se enfrentaron en la eliminatoria para clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 y su juego está siendo tendencia en redes sociales.

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Los dos países quedaron empatados, tras el primer gol que marcó a Egipto en el minuto 13; así terminó el primer tiempo, siendo el equipo africano quienes se estaban llevando la victoria; Sin embargo, el gol para Australia fue gracias al autogol de Aiden O'Neill en el minuto 55.

Al quedar empatados, los dos equipos se fueron un tiempo extra, pero no lograron marcar gol, ninguno de los dos; ante el cansancio físico, los países se tuvieron que ir a penales para definir la clasificación de uno de los equipos.

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Aquí es donde inicia la controversia, pues Australia decidió a último minuto cambiar de portero, pensando que eso les ayudaría, pero no fue así.

¿Qué pasó durante el partido de Egipto y Australia que tiene a todos conmocionados en el Mundial 2026?

Mencionando anteriormente, Australia tomó una decisión que cambió el giro de todo el partido para poder clasificar a octavos de final en la Copa Mundial 2026.

La estrategia de Egipto con una tablet desató polémica en el Mundial 2026
Egipto estudió al arquero rival con una tablet antes de los penales. (AFP/ Thomas COEX )

Pues decidió cambiar de arquero para “tapar” los penales contra Egipto y el resultado no fue para nada el esperado; a la cancha llegó Mathew Ryan y esto les dio una luz verde a sus rivales para ver la técnica de su defensa.

Por eso, se vio que, en medio del juego, los egipcios vieron en una Tablet un partido del Real Madrid, para ver cómo Ryan tapaba un gol de Mbappé.

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¿Cuá fue el resultado final del partido entre Australia y Egipto?

Los jugadores de Egipto se dieron cuenta que Mathew Ryan se lanzaba antes de tiempo para tapar el balón y esto, fue un punto negativo para Australia, ya que el arquero no tapó nada y, de hecho, uno de los primeros penales generó gracia del jugador Mohamed Salah.

La inesperada estrategia de Egipto con una tablet que sorprendió al Mundial 2026
La estrategia de Egipto con una tablet desató polémica en el Mundial 2026. (AFP/ Kirk Irwin)

Finalmente, Australia resultó perder porque no pudo tapar cuatro goles, contra dos y ese cambio cero estratégico hoy los saca del mundial.

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