¿Crisis con Mike Bahía?: Greeicy preocupa tras revelar duro momento familiar

Sobre las horas de la tarde de este viernes 3 de julio, la cantante colombiana Greeicy Rendón vuelve a causar conmoción tras anunciar un momento difícil que atraviesa, encendiendo nuevamente la polémica sobre su relación con Mike Bahía.

Pues semanas atrás, la cantante dijo en medio de una entrevista que la relación con el padre de su hijo habría terminado tras más de 10 años de estar juntos; claramente esto fue tendencia en redes en donde comentaron mucho sobre el tema.

En el podcast en el que la caleña fue invitada, explicó que estaba sintiendo cosas por una de sus amigas más cercanas y por eso decidió decírselo a Mike, hasta tomar la decisión de que ya no iban más y eso fue lo que más comentarios desató.

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Así mismo, el cantante se pronunció en sus redes no directamente sobre el tema, pero en un post escribió que estaba “roto” y esto, hizo que todos sus fanáticos llegaran a pensar que su relación en serio había terminado.

¿Qué dijo Greeicy al revelar un difícil momento en su familia?

A través de sus historias en Instagram, Greeicy Rendón apareció este viernes a decir que estaba pasando por un momento complicado para su familia.

Greeicy habló del complicado momento que enfrenta. (Foto/ Canal RCN)

“Para mí y para la familia ha sido una semana de muchos sentimientos encontrados, sigo aquí presente”, expresó Rendón.

Esto lo dijo luego de decir que han sido días algo contradictorios por todo lo que ha vivido, ya que, a pesar de las cosas malas, la vida continúa.

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Así mismo, explicó que seguiría pendiente de la emergencia en Venezuela.

¿La crisis de Greeicy es por Mike Bahía?

Cuando Greeicy dijo que en la familia no estaban pasando por un buen momento, las alarmas se encendieron porque se cree que podría estar relacionado con Mike Bahía, tras hablar de la supuesta ruptura.

Greeicy rompe el silencio y confiesa que atraviesa un difícil momento. (Foto/ Canal RCN)

Peor como este tema fue una broma, ahora, los seguidores de al artista no saben qué creer y también desconocen cuál es la situación difícil que está viviendo junto a su familia.

Por otor lado, algunos creen que puede ser por la situación con su padre, pero solo esperan que quizá Rendón explique cuál es la situación que esta viviendo.