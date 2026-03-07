Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Crisis con Mike Bahía?: Greeicy preocupa tras revelar duro momento familiar

Greeicy generó preocupación tras revelar difícil momento que está viviendo en su familia y lo relacionan con Mike Bahía.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Greeicy habló del complicado momento que enfrenta
Greeicy preocupa tras revelar el difícil momento. (Foto/ Canal RCN)

Sobre las horas de la tarde de este viernes 3 de julio, la cantante colombiana Greeicy Rendón vuelve a causar conmoción tras anunciar un momento difícil que atraviesa, encendiendo nuevamente la polémica sobre su relación con Mike Bahía.

Artículos relacionados

Pues semanas atrás, la cantante dijo en medio de una entrevista que la relación con el padre de su hijo habría terminado tras más de 10 años de estar juntos; claramente esto fue tendencia en redes en donde comentaron mucho sobre el tema.

En el podcast en el que la caleña fue invitada, explicó que estaba sintiendo cosas por una de sus amigas más cercanas y por eso decidió decírselo a Mike, hasta tomar la decisión de que ya no iban más y eso fue lo que más comentarios desató.

Artículos relacionados

Así mismo, el cantante se pronunció en sus redes no directamente sobre el tema, pero en un post escribió que estaba “roto” y esto, hizo que todos sus fanáticos llegaran a pensar que su relación en serio había terminado.

¿Qué dijo Greeicy al revelar un difícil momento en su familia?

A través de sus historias en Instagram, Greeicy Rendón apareció este viernes a decir que estaba pasando por un momento complicado para su familia.

Greeicy rompe el silencio y confiesa que atraviesa un difícil moment
Greeicy habló del complicado momento que enfrenta. (Foto/ Canal RCN)

“Para mí y para la familia ha sido una semana de muchos sentimientos encontrados, sigo aquí presente”, expresó Rendón.

Esto lo dijo luego de decir que han sido días algo contradictorios por todo lo que ha vivido, ya que, a pesar de las cosas malas, la vida continúa.

Artículos relacionados

Así mismo, explicó que seguiría pendiente de la emergencia en Venezuela.

¿La crisis de Greeicy es por Mike Bahía?

Cuando Greeicy dijo que en la familia no estaban pasando por un buen momento, las alarmas se encendieron porque se cree que podría estar relacionado con Mike Bahía, tras hablar de la supuesta ruptura.

Greeicy preocupa tras revelar el difícil momento
Greeicy rompe el silencio y confiesa que atraviesa un difícil momento. (Foto/ Canal RCN)

Peor como este tema fue una broma, ahora, los seguidores de al artista no saben qué creer y también desconocen cuál es la situación difícil que está viviendo junto a su familia.

Por otor lado, algunos creen que puede ser por la situación con su padre, pero solo esperan que quizá Rendón explique cuál es la situación que esta viviendo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri rompió el silencio sobre los problemas para llevar ayuda humanitaria a Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri reveló las complicaciones que ha tenido para llevar donaciones a Venezuela

Andrea Valdiri apareció en sus redes contando con detalles de lo difícil que ha sido llevar las donaciones a Venezuela.

Salomón Bustamante causa conmoción al hablar de su orientación Salomón Bustamante

Salomón Bustamante causa conmoción al referirse sobre su orientación: “me descubrieron”

Salomón Bustamante fue cuestionado por su orientación y él no dudó en responder, confirmando las especulaciones.

karina garcia y kris r Karina García

Karina García y Kris R divirtieron a sus fans al ensayar cómo educarán a su bebé

Karina García y Kris R compartieron un curioso video en medio del embarazo de la influenciadora.

Lo más superlike

Egipto estudió al arquero rival con una tablet antes de los penales Mundial de fútbol

¡Conmoción en el Mundial 2026!, Egipto recurrió a una Tablet para saber cómo atacar a Australia

Los jugadores de Egipto vieron un partido del Real Madrid en medio de su juego contra Australia en la clasificación de Octavos de final.

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Rosalía en el Mundial 2026 Rosalía

Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium