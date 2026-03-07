Reconocido actor se pronunció tras la muerte de su hija: ¿quién?
“La vida es muy corta”, el actor reveló el difícil momento que enfrentó tras enterarse de la muerte de su hija:
En las últimas horas, un reconocido actor de origen cubano, pero nacionalizado en Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras revelar el difícil momento que enfrentó a nivel emocional por la muerte de su hija.
¿Quién fue el reconocido actor colombiano que habló del fallecimiento de su hija?
El nombre de Jorge Cao se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo de la actuación, sino también, por revelar en el pódcast ‘Sinceramente Cris’, el complicado momento que enfrentó a nivel emocional tras el doloroso fallecimiento de su hija, expresando las siguientes palabras:
“Yo cambiaría el haber buscado más tiempo porque la vida es muy corta. Mi hija se me fue hace un año exactamente y ese contacto en los últimos años era porque yo iba a Cuba o ella venía a Colombia y el contacto fue a través de internet”, agregó el actor Jorge Cao.
Posteriormente, Jorge Cao reveló que uno de los momentos más difíciles en su vida fue cuando se enteró del fallecimiento de su hija, quien fue una de las personas más importantes:
“Yo hubiera querido convivir más con su familia y con lo que ella construyó, no solo por la vida que yo construí en mis dos matrimonios”, añadió Jorge Cao.
Se refleja en la entrevista que una de las razones por las que falleció su hija, fue a causa de una complicada enfermedad, la cual le ocasionó graves repercusiones.
Pese al doloroso momento que enfrentó Jorge Cao a nivel emocional por el fallecimiento de su hija, la sigue recordando con gran admiración y con un cariño especial.
¿Cuál fue la complicada enfermedad que enfrentó Jorge Cao en su pasado?
Cabe destacar que Jorge Cao no solo se ha destacado por ser un destacado actor, sino también, por una complicada enfermedad que enfrentó en su pasado de la cual le dejó múltiples enseñanzas:
“Cuando tuve la enfermedad le dije que se quitara al medio porque tenía que seguir adelante, pero cuando una situación de estas le ocurre a un ser querido como con mi hija, quien se fue en un mes, me dio muy duro”, agregó Jorge Cao.
Así también, el actor ha demostrado que una de sus principales fuentes de inspiración es la actuación, pues su edad no es impedimento para seguir cautivando con su talento en el campo escénico:
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“Yo creo que quiero que la vida me permita salud para actuar y dirigir, no me veo en otra cosa. A los 82 años no puedo cambiar lo que me queda de vida, pero quisiera tener fortalezas para seguir con mis proyectos”.