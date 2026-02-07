Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució

La reconocida cantante e ícono pop, Rosalía, fue captada apoyando a la Selección de España durante su partido contra la Selección de Austria en el Mundial 2026. Su manera de disfrutar y observar el partido fue polémica en redes sociales.

El arraigo de la Rosalía con España es debido a que ella es proveniente de allí; nació en 1992 en Sant Cugat del Vallès, un municipio ubicado cerca de Barcelona. Además, estudió y se profesionalizó en su país, específicamente en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC).

Aunque hoy fusiona géneros como el pop, el reguetón y la música electrónica, el flamenco sigue siendo una de las bases de su identidad musical. En numerosas entrevistas ha destacado el orgullo que siente por sus raíces españolas y catalanas, las cuales suele utilizar en su música, videoclips y puestas en escena.

Rosalía ha confesado que se siente orgullosa de sus raíces españolas (Foto de AFPPatrick T. Fallon)

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A pesar de que no es común verla participando en eventos deportivos, Rosalía ya ha tenido cercanía con el importante club FC Barcelona, ya que pudo incorporar su marca personal en la camiseta del primer equipo masculino durante el clásico frente al Real Madrid CF.

¿Qué estaba haciendo Rosalía en los videos que captaron en el Mundial?

En los múltiples videos que se viralizaron en las plataformas digitales, la cantante aparece en un palco privado celebrando los goles que metió el equipo español, bailando una de sus canciones que sonó en todo el estadio (“Despechá”), analizando las jugadas del partido y, algunas veces, mirando su celular.

Además, su original forma de vestir también llamó la atención. La cantante iba con una camiseta clásica de la Selección de España y una bufanda del equipo sobre la cabeza; lo cual define su identidad única y auténtica.

La mayoría de comentarios hacia la cantante fueron positivos, ya que muy pocas personas esperaban verla en el Estadio apoyando a su equipo, ya que se encuentra en medio de su gira musical.

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¿Cuál es la gira que está haciendo actualmente la Rosalía?

Se trata del “LUX Tour 2026”, la gira de promoción de su cuarto álbum de estudio. La serie de conciertos comenzó en marzo del 2026 y se extenderá hasta septiembre, con conciertos en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Muy pronto la cantante española regresará a Colombia y Bogotá será la primera parada de la gira por Latinoamérica. Los conciertos se llevarán a cabo el 16 y 18 de julio del 2026 en el Movistar Arena, recinto en el cual ya se había presentado anteriormente.

Con la boletería totalmente agotada, se espera que la Rosalía interprete algunas de sus canciones más famosas como: "Malamente", "Pienso en tu mirá", "Con altura", "Yo x Ti, Tú x Mí", "La fama", "Saoko", "Bizcochito", "Chicken Teriyaki", "Despechá" y "Beso"