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Así celebró Feid sus últimos cumpleaños, ¿nunca estuvo Karol G?

Así festejó Feid sus cumpleaños más recientes luego de las declaraciones de Karol G que han relacionado con su relación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
celebraciones de cumpleaños de Feid
Cumpleaños de Feid tras declaraciones de Karol G/AFP: Mike Coppola

La cantante Karol G sorprendió a sus millones de fanáticos al hablar sobre una de sus relaciones en pleno concierto de Rosalía, donde confesó que a una de sus exparejas no le gustaba que ella estuviera en sus celebraciones de cumpleaños.

Luego de sus declaraciones muchos relacionaron sus palabras con el cantante Feid, quien nunca se le vio con Karol G en sus cumpleaños.

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¿Cómo celebró Feid sus más recientes cumpleaños?

El paisa cumple años el 19 de agosto, por lo que, miles de fanáticos se han ido a los archivos para comprobar si la Bichota hablaba del Ferxxo o de otro exnovio.

karol g tras ruptura con feid

Según se conoce, Feid celebró su cumpleaños en el año 2022 en México estrenando su exitosa canción "Feliz Cumpleaños Ferxxo", donde la cantó en vivo por primera vez.


Para aquella fecha, los cantantes ya tendrían un romance, pero públicamente no se sabía, pues fue hasta el 2023 que se confirmó.

En el año 2023, Feid celebró un año más de vida en total privacidad, pero Karol G lo felicitó públicamente en su fecha tras tener un concierto en Los Ángeles en su gira "Mañana Será Bonito".

“Hoy es 19 de agosto, el que sabe sabe. Feliz cumpleaños Salo”, expresó en su momento previo a cantar "Tus Gafitas", canción que le dedicó a Feid.


Si bien ese día no habrían estado juntos, sí se les vio muy románticos dos días después cuando Feid asistió a otro de sus conciertos en Estados Unidos.

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Para el año 2024 Feid compartió un carrusel en su cuenta de Instagram de su celebración y no se le ve a Karol G, aunque para entonces se pensaba que quizás era por cuidar su privacidad.

En el año 2025 Feid celebró su cumpleaños en Tokio, Japón con sus amigos y familiares, donde también se notó la ausencia de Karol G.

Cabe destacar que, la Bichota señaló semanas atrás de dicha fecha que estaba muy ansiosa por conocer Japón, pero finalmente no se le vio en dicho lugar.

cumpleaños separaos de feid y karol g

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¿Karol G hablaba de Feid en el concierto de Rosalía?

Con estas pruebas, los fanáticos han indicado que sin duda alguna está hablando de Feid y que fue por dicha razón que su relación se terminó.

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