Neymar se burló de matemático tras predicción en el Mundial 2026

El futbolista Neymar se volvió tendencia en redes sociales luego de burlarse del economista y analista alemán Joachim Klement por su predicción con Brasil en el Mundial 2026.

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¿Qué predijo Joachim Klement para el Mundial 2026?

El matemático, que es viral en redes sociales por acertar con algunas predicciones, falló para la Copa del Mundo 2026.

El profesional hace sus predicciones con modelos estadísticos que aplica al fútbol y para este certamen deportivo señaló que quienes llegarían a la final sería Portugal y Países Bajos, pero este último ya fue eliminado.

Entre sus predicciones señaló que la Selección de Brasil sería eliminado en su partido contra la Selección de Japón en los octavos de final, algo que no ocurrió.

Recordemos que, Brasil disputó su partido en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 contra Japón, pero salieron victoriosos con un resultado 2-1 tras goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

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¿Qué le dijo Neymar a Joachim Klement tras su predicción en el Mundial 2026?

El futbolista utilizó su cuenta de X, donde suma millones de seguidores, y le dedicó un mensaje en el que se le burló por su fallida predicción.

“Señor Klement, inténtelo en la próxima Copa", escribió.

Horas después del partido de Países Bajos contra Marruecos, donde el equipo dirigido por Ronald Koeman quedó eliminado, Neymar volvió a reaccionar y comentó: "Se equivocó de nuevo", añadiendo emojis de risas.

Dicho hombre también hizo mención de Colombia, indicando que la tricolor llegaría a octavos o máximos a cuartos de final del Mundial 2026, cuya predicción se desconoce si acertará o si también fallará.

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Cabe destacar que, Neymar no jugó dicho partido debido a una lesión en el gemelo derecho.

El brasileño se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos y solo jugó pocos minutos el tercer partido contra Escocia.

Se espera que, ya esté más recuperado y el siguiente encuentro de Brasil pueda jugar y cautivar a todos con su talento deportivo.

Brasil deberá jugar contra Noruega en octavos de final en Nueva York, el próximo 5 de julio.