Así le celebró Andreina Fiallo el cumpleaños a Fredy Guarín; le dedicó amoroso mensaje

La empresaria Andreina Fiallo le celebró el cumpleaños al exfutbolista Fredy Guarín luego de su sonada reconciliación.

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¿Andreina Fiallo y Fredy Guarín se reconciliaron?

Desde hace varias semanas se estaba rumorando de una posible reconciliación entre el deportista Fredy Guarín y su exesposa Andreina Fiallo.

Luego de varios días de especulaciones, los dos se dejaron ver juntos muy amorosos en sus redes sociales, confirmando que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor después de tantos años de haber estado separados.

Recordemos que, ambos dieron por terminado su matrimonio debido a que Fredy Guarín se involucró con la presentadora Sara Uribe, cuya relación no prosperó, pero de la que surgió su hijo Jacobo.

Tras otras relaciones de por medio y que Fredy Guarín pasara por un largo proceso de desintoxicación y recuperación, el jugador ha reiniciado su vida, demostrando que siempre se puede volver a empezar a los errores y los obstáculos que se hayan presentado en la vida.

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¿Cómo celebró Fredy Guarín su cumpleaños tras su reconciliación con Andreina Fiallo?

La empresaria fue la encargada de mostrar cómo decidió festejarle un año más de vida al jugador por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

En un video enseñó que decidieron celebrarlo a la orilla del mar desde una lujosa propiedad en clima cálido, donde estuvieron acompañados por sus hijos y varios familiares.

En la grabación se les ve pasando tiempo juntos, jugando, cocinando y hasta haciendo algunos rituales con cartas en el fuego.

"Feliz cumple al papá de mis pollitos. A Dios damos gracias por traerte sano de regreso", fue el mensaje que le dejó.

Fredy Guarín reaccionó y reposteó la publicación en su cuenta en la misma red social y agregó un emoji de corazón y de oración.

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Tras la revelación, miles de seguidores los han llenado de elogios y felicitaciones por retomar su amor y volver a formar una gran familia.

Además, muchos aprovecharon para llenar de felicitaciones y buenos deseos a Fredy Guarín en esta fecha tan importante para él.