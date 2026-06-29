Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novia de James Rodríguez fue vista por primera vez con la hija de futbolista

Ambas estaban juntas momentos antes del partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Novia de James Rodríguez en el Mundial 2026
Novia e hija de James Rodríguez fueron vistas juntas/AFP: Charly Triballeau

La modelo Luisa Duque, novia del futbolista James Rodríguez, se dejó ver por primera vez con la hija del deportista, Salomé Rodríguez, fruto de la relación pasada del centrocampista con la empresaria Daniela Ospina.

Artículos relacionados

¿Quién es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez?

La mujer es modelo y empresaria paisa, de quien se conoce muy poco, pues suele ser muy reservada con su vida personal.

En redes sociales suma miles de seguidores, donde suele presumir su belleza y parte de su lujoso estilo de vida.

james rodriguez con su novia

Luisa Duque y James Rodríguez confirmaron su noviazgo a inicios del año 2025 luego de que se dejaran ver juntos públicamente en México, cuando el colombiano hacía parte del Club León del país azteca.

Desde ese momento, los dos han protagonizado románticas apariciones, pero muy bajo perfil, alejando su noviazgo de la opinión pública y la prensa.

Entre sus demostraciones de cariño, una de las que más quedó plasmadas fue hace varios meses cuando James Rodríguez jugó con la Selección Colombia en un partido contra Nueva Zelanda y se acercó a las gradas y le dio un beso a la mujer.

Artículos relacionados

¿La novia de James Rodríguez estuvo con la hija del futbolista?

El colombiano siempre ha tratado de ser muy reservado con su vida sentimental, por lo que, no se conocía mucho sobre la relación entre su novia y su familia.

Sin embargo, previo al partido de la Selección Colombia contra la Selección de Portugal en el Mundial 2026, cuyo resultado fue 0-0, Juana Valentina, le hermana del jugador, decidió compartir un video con toda la familia revelando el marcador de cada uno.

En la grabación le pregunta a sus tíos, su mamá y al final aparecen los hijos de James Rodríguez la novia del centrocampista.

novia e hija de james rodriguez juntas

Los últimos segundos son Luisa Duque hablando con Salomé sobre el marcador, demostrando la gran relación que hay entre ellas y de la novia del futbolista con toda su familia.

Luego de la publicación, muchos le pidieron a Juana Valentina que compartiera más contenido junto a su cuñada.

Artículos relacionados

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de que se pueda conocer un poco más de dicho noviazgo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata, Juanda Caribe Mariana Zapata

Mariana Zapata presumió su figura y Juanda Caribe reaccionó de inmediato: ¿hay romance?

Mariana Zapata se tomó fotos en la playa y Juanda Caribe comentó rápidamente, como si estuviese reclamando algo.

La Liendra, Abelardo de la Espriella, Karol G La Liendra

La Liendra habló de la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella: ¿a quién defendió?

La Liendra opinó sin escrúpulos sobre lo que piensa de Karol G y el mensaje de la cantante al presidente Abelardo de la Espriella.

james rodriguez en el mundial 2026 James Rodríguez

James Rodríguez se pronunció sobre Ghana tras ser su próximo rival en el Mundial 2026

James Rodríguez y sus declaraciones sobre el partido que deberá enfrentar contra Ghana en el Mundial 2026.

Lo más superlike

quien es Nana Kwaku Bonsam Mundial de fútbol

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam, el famoso chamán de Ghana, que haría ritual contra Colombia?

Nana Kwaku Bonsam se ha hecho viral tras sus predicciones y rituales contra jugadores en los Mundiales.

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity

Ozuna conciertos en Colombia Talento nacional

Ozuna llega a Colombia con su gira "Una Nueva Aventura": así puedes asegurar tu lugar en la preventa

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado