La modelo Luisa Duque, novia del futbolista James Rodríguez, se dejó ver por primera vez con la hija del deportista, Salomé Rodríguez, fruto de la relación pasada del centrocampista con la empresaria Daniela Ospina.

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¿Quién es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez?

La mujer es modelo y empresaria paisa, de quien se conoce muy poco, pues suele ser muy reservada con su vida personal.

En redes sociales suma miles de seguidores, donde suele presumir su belleza y parte de su lujoso estilo de vida.

Luisa Duque y James Rodríguez confirmaron su noviazgo a inicios del año 2025 luego de que se dejaran ver juntos públicamente en México, cuando el colombiano hacía parte del Club León del país azteca.

Desde ese momento, los dos han protagonizado románticas apariciones, pero muy bajo perfil, alejando su noviazgo de la opinión pública y la prensa.

Entre sus demostraciones de cariño, una de las que más quedó plasmadas fue hace varios meses cuando James Rodríguez jugó con la Selección Colombia en un partido contra Nueva Zelanda y se acercó a las gradas y le dio un beso a la mujer.

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¿La novia de James Rodríguez estuvo con la hija del futbolista?

El colombiano siempre ha tratado de ser muy reservado con su vida sentimental, por lo que, no se conocía mucho sobre la relación entre su novia y su familia.

Sin embargo, previo al partido de la Selección Colombia contra la Selección de Portugal en el Mundial 2026, cuyo resultado fue 0-0, Juana Valentina, le hermana del jugador, decidió compartir un video con toda la familia revelando el marcador de cada uno.

En la grabación le pregunta a sus tíos, su mamá y al final aparecen los hijos de James Rodríguez la novia del centrocampista.

Los últimos segundos son Luisa Duque hablando con Salomé sobre el marcador, demostrando la gran relación que hay entre ellas y de la novia del futbolista con toda su familia.

Luego de la publicación, muchos le pidieron a Juana Valentina que compartiera más contenido junto a su cuñada.

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Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de que se pueda conocer un poco más de dicho noviazgo.