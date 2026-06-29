El chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam se ha vuelto viral en redes sociales por sus particulares rituales contra algunos jugadores y selecciones en el Mundial 2026.

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¿Quién es Nana Kwaku Bonsam, el famoso chamán de Ghana?

El hombre, quien tiene por nombre real Stephen Osei Mensah, es conocido como Nana Kwaku Bonsam.

Según se conoce es un sacerdote y curandero espiritual africano que suele supuestamente influir en ciertos acontecimientos en el fútbol, la política y la vida de varias celebridades tras sus rituales al respecto.

El chamán suele ser muy abierto con muchos de sus rituales, tal es así que, recientemente confesó que en el partido de Ghana contra la Selección de Inglaterra le lanzó una maldición al futbolista Harry Kane para que no tuviera un buen desempeño en el partido y el resultado fue 0-0.

Muchos fanáticos creen que sus rituales han funcionado, mientras que otros se han mostrado más escépticos sobre sus poderes.

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¿Nana Kwaku Bonsam, el famoso chamán de Ghana, le lanzó ritual a Colombia?

Por el momento, el espiritista no se ha pronunciado sobre la Selección Colombia, quien será el próximo rival de la Selección de Ghana en el Mundial 2026.

Sin embargo, muchos internautas están a la expectativa de lo que pueda pasar, pues seguramente se mostrará de nuevo apoyando a su país en el encuentro deportivo.

Esto ha generado la incertidumbre de muchos seguidores de los cafeteros, por lo que, muchos han indicado cuánto se han aferrado a muchos santos católicos para contrarrestar los posibles hechizos que pueda lanzar este chamán contra la tricolor.

Varios colombianos han manifestado en redes sociales que han estado orando y pidiéndoles a la Virgen, el Divino Niño y más santos para que cuida a la Selección Colombia de energías negativas.

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Por ahora, los jugadores de Colombia se siguen preparando para lo que será su partido contra Ghana este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m., hora Colombia, el cual podrás ver por medio de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN, desde cualquier dispositivo móvil.