El impactante rescate de un niño de 11 años tras los terremotos en Venezuela da la vuelta al mundo

Un video compartido por rescatistas mexicanos quedó registrado el momento en el que un menor fue sacado con vida de entre los escombros tras los devastadores terremotos en Venezuela.

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¿Cómo fue el rescate del niño de 11 años en La Guaira tras terremotos en Venezuela?

De acuerdo con la información difundida, el niño permaneció más de tres días atrapado bajo los restos del edificio antes de ser localizado por los equipos de búsqueda y rescate durante la madrugada del este domingo 28 de junio.

Las imágenes llamaron la atención de miles de personas en redes sociales. Mientras era evacuado, el menor permanecía tranquilo e incluso por momentos parecía quedarse dormido debido al agotamiento.

Los rescatistas que hacían parte del ejército mexicano, que lo acompañaban durante el procedimiento, le repetían constantemente que no se durmiera y que ya estaba a salvo mientras continuaban sacándolo del lugar.

El video del rescate de un niño de 11 años en Venezuela conmueve al mundo entero. (Foto: Freepik)

En el video también se observa que el niño presentaba signos visibles de deshidratación en su rostro, sus ojos y sus labios, luego de haber permanecido varios días bajo los escombros.

Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud del menor después de haber sido trasladado para recibir atención médica.

¿Qué reacciones dejó el rescate del niño tras los terremotos en Venezuela?

El video del rescate le ha dado la vuelta al mundo y tras su rescate varios famosos han reaccionado al conmovedor video.

Entre las reacciones estuvo la de la presentadora y modelo colombiana, Daniella Álvarez, quien dio "me gusta" a la publicación compartida por un medio local de Venezuela.

Otra de las personas que reaccionó fue la actriz mexicana Maribel Guardia, quien dejó un mensaje en la publicación.

"Dios, que este niño crezca y sea feliz y bendecido con una vida llena de salud y amor", escribió.

El rescate ocurrió varios días después de los dos terremotos registrados el pasado 25 de junio en Venezuela, emergencia que afectó diferentes ciudades del país y dio paso a múltiples labores de búsqueda para encontrar a personas que permanecen aún atrapadas entre los escombros, especialmente en La Guaira, donde fue el epicentro de los movimientos telúricos.