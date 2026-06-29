Así reaccionaron dos reconocidos futbolistas al fallecimiento de Yimvert Berroterán tras los terremotos

Hace dos días confirmaron la muerte del futbolista Yimvert Berroterán tras los terremotos en Venezuela. Luego de la triste noticia, Roberto Rosales y Salomón Rondón reaccionaron con emotivos mensajes.

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¿Qué dijo Roberto Rosales tras la muerte del joven Yimvert Berroterán?

El reconocido futbolista profesional, Roberto Rosales, quien fue una figura reconocida en la Selección venezolana reaccionó tras la confirmación de la muerte del joven futbolista de 18 años quien perdió la vida tras los devastadores terremotos en Venezuela.

Por su parte Salomón Rondón quien hace parte de la Selección de Venezuela, y actualmente juego en México con el equipo de C. F. Pachuca también reaccionó con un mensaje.

“¡No puede ser Dios santo!”, escribió Salomón Rondón, mientras que Roberto Rosales compartió emojis de corazones rotos y una carita triste.

Hace unos días, en las horas de la tarde los venezolanos presenciaron dos devastadores terremotos de 7,1 y 7,5 que dejaron varias ciudades afectadas, miles de personas damnificadas y cientos de muertos.

Roberto Rosales y Salomón Rondón rompieron el silencio tras muerte de Yimvert Berroterán. (Foto: Freepik)

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó el fallecimiento del joven futbolista que ya había destacado en diferentes torneos con la camiseta del combinado nacional en la sub 20.

El joven Yimvert Berroterán de tan solo 18 años se encontraba desaparecido quien se encontraba en una llamado sector Los Corales, del estado La Guaira y tras labores de búsqueda, finalmente se confirmó su fallecimiento.

¿Quién era Yimvert Berroterán, el joven futbolista que falleció en los terremotos de Venezuela?

Este joven era considerado una promesa del fútbol del vecino país y había jugado en la 17 partidos oficiales con la selección Sub-17, marcando tres goles, y fue parte de la selección Sub-20 también.

Desafortunadamente, no es la única historia que conmueve en medio de la emergencia.

Roberto Rosales y Salomón Rondón rompieron el silencio tras muerte de Yimvert Berroterán. (Foto: Freepik)

Otro futbolista argentino de Lucas Trejo también había informado hace unos días que su familia estaba desaparecida. Sin embargo, días después fueron encontrados bajo los escombros Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo, sus familiares fallecieron en medio de los escombros tras colapsar unos de los edificios.

El jugador argentino quien juega para el Deportivo La Guaira en ese momento se encontraba en Caracas en un partido.