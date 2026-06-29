Nana Kwaku Bonsam sorprendió con nueva predicción sobre el Mundial 2026: ¿dijo algo de Colombia?

El nombre de Nana Kwaku Bonsam volvió a tomarse las redes sociales luego de lanzar una nueva predicción sobre el Mundial de Fútbol 2026que desde ya está dando de hablar en los aficionados a este deporte.

Artículos relacionados Copa Mundial Niño que predijo los terremotos en Venezuela lanzó una inquietante profecía sobre el Mundial 2026

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam, el ‘brujo’ de Ghana que se volvió viral en el Mundial?

El reconocido curandero tradicional de Ghana, que ya había llamado la atención durante el torneo por asegurar que realizó una "maldición" contra Harry Kane, sorprendió ahora al asegurar que Argentina quedará eliminada en los dieciseisavos de final.

Nana Kwaku Bonsam ha ganado notoriedad por realizar declaraciones relacionadas con el fútbol y supuestos trabajos espirituales dirigidos a diferentes selecciones y futbolistas.

Durante el Mundial de Fútbol 2026 se volvió tendencia luego de aparecer en varios videos lanzando polvos blancos en las tribunas durante los partidos de la selección de Ghana.

Nana Kwaku Bonsam hizo predicción sobre Argentina en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

El personaje también había sido noticia antes del compromiso entre Inglaterra y Ghana, cuando afirmó que estaba realizando un trabajo contra Harry Kane para impedir que marcara durante el encuentro.

Además, el curandero también aseguró en días anteriores que Portugal sería el equipo que levantaría el trofeo del Mundial 2026.

¿Qué predicción hizo Nana Kwaku Bonsam sobre Argentina en el Mundial?

Ahora el brujo ghanés volvió a generar revuelo tras asegurar que la Selección de Argentina quedará eliminada en los dieciseisavos de final.

Según su predicción, el equipo dirigido por Lionel Scaloni será eliminado por Cabo Verde, resultado que, de cumplirse, impediría que la selección argentina continúe en la defensa del título conseguido en Catar 2022.

Mientras tanto, la Selección de Ghana en su próximo compromiso se enfrentará a Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

El equipo africano avanzó como uno de los mejores terceros de la fase de grupos tras sumar cuatro puntos, producto de una victoria ante Panamá, un empate frente a Inglaterra y una derrota contra Croacia.

El encuentro ante Colombia está programado para el próximo viernes 3 de julio en el estadio de Kansas City, en Estados Unidos.