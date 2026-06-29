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Mariana Zapata presumió su figura y Juanda Caribe reaccionó de inmediato: ¿hay romance?

Mariana Zapata se tomó fotos en la playa y Juanda Caribe comentó rápidamente, como si estuviese reclamando algo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Mariana Zapata, Juanda Caribe
Mariana Zapata presumió su figura y Juanda Caribe reaccionó de inmediato | Foto del Canal RCN.

Mariana Zapata ha estado de vacaciones con Juanda Caribe. En redes sociales, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han demostrado su cercanía y por eso es que ambos estuvieron en Santa Marta.

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¿Cómo es la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Mariana y Juanda formaron su propio team y, por lo que se ha visto en las distintas plataformas digitales, son muchos los que los apoyan; de hecho, varios quieren que tengan más que una amistad.

Mariana Zapata, Juanda Caribe
Mariana Zapata y Juanda Caribe se conocieron en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Por el momento, se sabe que la influencer paisa y el artista costeño son solo amigos, pero han tenido acciones que los comprometen. Precisamente, Zapata subió un carrete de fotografías con las que presumió su figura y Juanda reaccionó de inmediato.

No es un secreto que una gran parte de los seguidores de Mariana Zapata la admiran por su aspecto, ya que la también empresaria es vanidosa y le gusta cuidarse. En efecto, enamoró con las fotografías de playa.

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¿Cuáles son las fotos de Mariana Zapata presumiendo su figura y cómo reaccionó Juanda Caribe?

Mariana Zapata se mostró sin filtros, posando frente a la cámara y luciendo un traje de playa de color plateado. Esto produjo que los comentarios fueran muchos.

"Sol, mar, cabello despelucado y el corazón contento: Exactamente así quería estar", escribió la influenciadora.

No obstante, la atención recayó en un emoji de corazón azul que la joven publicó en la descripción de las fotografías, el cual fue relacionado con Juanda Caribe. Eso no es todo, pues el costeño comentó el mismo corazón, a la vez que otro de color rosado y unos ojos.

 

Después de esto, los internautas interpretaron que Juanda Caribe habría sido el que le tomó las fotos a Mariana Zapata en la playa, de modo que recibió felicitaciones por el resultado. "Te graduaste de fotógrafo", le dijeron al finalista de La casa de los famosos Colombia 2026.

Juanda Caribe, Mariana Zapata
Muchos quieren ver juntos a Juanda Caribe y Mariana Zapata | Foto del Canal RCN.

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Juanda Caribe dejó ver que la buena relación con Mariana Zapata avanza, pero eso no es todo, porque todo parece indicar que también se la lleva de maravilla con el papá de la influencer, el señor Albeiro Zapata.

Días atrás, el costeño subió un video junto a Mariana, Abeiro y otros amigos en Santa Marta; las risas no faltaron en el clip.

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