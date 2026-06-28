Juanda Caribe compartió un video junto a su hija Victoria en las redes sociales generando todo tipo de reacciones tras el nuevo momento que está viviendo a nivel personal tras su separación con Sheila Gándara.

En el video se evidencia que Juanda Caribe no solo se mudó, sino también, hizo una contundente confesión con respecto al futuro de su hija Victoria.

¿Cuál fue la sorpresiva confesión que hizo Juanda Caribe sobre su hija Victoria?

Esto compartió Juanda Caribe con su hija Victoria. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Juanda Caribe compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, un video en el que aparece su hija Victoria, anunciando que está atravesando por una nueva etapa a nivel personal, expresando las siguientes palabras:

“Las circunstancias cambian, mi lugar como papá no”, añadió Juanda Caribe.

En el video se evidencia que Juanda está atravesando por un nuevo momento en su vida, no solo por su soltería, sino también, por ser un ejemplo con su hija Victoria.

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¿Cómo luce la nueva habitación de la hija de Juanda Caribe?

Tras la separación de Juanda Caribe con Sheila Gándara, el creador de contenido aprovechó la oportunidad para informarles a sus seguidores que está viviendo un nuevo momento a nivel personal, en especial, por mostrar cómo luce la habitación de su hija.



Se refleja en la reciente publicación que compartió Juanda que ha aprovechado la oportunidad de brindarle todas las herramientas necesarias a su hija, en especial, por el nuevo ciclo por el que está atravesando a nivel personal.

¿Cómo fue la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Juanda Caribe adquirió gran viralidad a través de las distintas plataformas por todos los sucesos que vivió durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así fue el paso de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

También logró quedar como semifinalista, pues, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la temporada al obtener un mayor puntaje en las votaciones.

Por su parte, Juanda ha compartido mediante sus redes que la creación de contenido y la comedia son sus mayores fuentes de inspiración, manteniendo informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.