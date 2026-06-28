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Luto en la música: falleció integrante de reconocida agrupación, así lo confirmó el cantante

El cantante anunció con lamentable mensaje el fallecimiento de un integrante de la agrupación mediante sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en la música: falleció integrante de reconocida agrupación musical: así lo confirmó el cantante
¿Quién fue el integrante de la agrupación que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmar el fallecimiento de importante integrante de la agrupación de la que pertenece.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío no solo por parte de los artistas que conforman la agrupación, sino también, por parte de los allegados y seguidores que han resaltado su talento musical.

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¿Quién fue el reconocido integrante de la reconocida agrupación que falleció?

En las últimas horas, el nombre de Walo Silvas, cantante de la reconocida agrupación Banda MS de música regional mexicana, se ha convertido en tendencia a través de las distintas redes sociales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmar el fallecimiento de importante integrante.

Luto en la música: falleció integrante de reconocida agrupación musical: así lo confirmó el cantante
Así se confirmó el fallecimiento de Tim Luce. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de una publicación compartida por parte de la cuenta oficial de Instagram de Walo en la que cuenta con más de 532 mil seguidores en la que anunció el fallecimiento de Tim Luce, promotor de la agrupación, expresando las siguientes palabras:

“2026, que duro nos has golp3ad*, desde que llegaste han sido g#lp*s bajos donde más duele. ¡Una noticia más que nos sacude a la familia MS, uno más de nuestra familia se adelanta, nuestro gran Tim! Nos quedamos con tantos recuerdos de ti, siempre alegre, siempre positivo, aún no lo entiendo. Vuela alto mi Tim”, agregó Walo Silvas.

Aunque por el momento no se ha confirmado cuál fue la causa de Tim, muchos internautas le han enviado sentidos mensaje de apoyo no solo al cantante, sino también a todos los integrantes de la Banda MS.

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En la reciente publicación que compartió el cantante, se evidencia que Tim fue pieza fundamental para los éxitos que ha tenido la agrupación mexicana.

¿Quién fue Tim Luce, el importante integrante que falleció de la Banda MS?

Tras confirmarse el fallecimiento de Tim Luce en medio de la publicación que compartió Walo Silvas, el cantante de la Banda MS, muchos internautas se han preguntado acerca de quién fue Tim Luce.

Luto en la música: falleció integrante de reconocida agrupación musical: así lo confirmó el cantante
¿Qué se sabe acerca de la causa del fallecimiento del integrante de Banda MS? | Foto: Freepik

Tim fue un destacado promotor que impulso la amplia trayectoria de la Banda MS en la que no solo se posicionaron en distintos países del mundo, sino también, en México, cuyo país han tenido una gran acogida.

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