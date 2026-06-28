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Dávinson Sánchez reveló en pleno video cuánto calza tras su gol anulado con Portugal: esto dijo

El futbolista desata una ola de reacciones tras revelar lo que calza tras su reciente gol anulado con Portugal.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Dávinson Sánchez reveló en pleno video cuánto calza tras su gol anulado con Portugal: esto dijo
¿Cuánto calza Dávinson Sánchez? | AFP: Roberto Schmidt

Dávinson Sánchez se ha convertido en tendencia tras el reciente gol que hizo, pero fue anulado ante la Selección de Portugal, cuyo resultado quedó de 0-0.

Con base en esto, se han generado una ola de comentarios al respecto en las redes sociales y el futbolista colombiano confesó cuánto calza tras los memes circulados por la anulación del gol.

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¿Cuánto calza Dávinson Sánchez tras su gol anulado con Portugal?

Recientemente se hizo viral un video de la periodista Rossy Lemoss de Noticias RCN en el que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 731 mil seguidores, haciéndole una videollamada al futbolista Dávinson Sánchez.

Dávinson Sánchez reveló en pleno video cuánto calza tras su gol anulado con Portugal: esto dijo
Esto le confesó Dávinson Sánchez a la periodista de Noticias RCN. | AFP: Omar Vega

En el video, la periodista le preguntó a Dávinson cuánto calza, pues, se evidencia según los resultados del VAR mediante el partido con Portugal que esa fue la razón por la que el gol fue anulado y la periodista inició diciendo lo siguiente:

Rossy Lemos le pregunta a Dávinson Sánchez: “¿cuándo calzas?” a lo que él respondió: “nueve y medio solamente, pasó algo que son las reglas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Además, toca seguir y apoyar a la Selección, igual se disfrutó”.

Posteriormente, Rossy felicitó el gran desempeño que tuvo Dávinson durante el partido, pues, hasta el momento, a pesar de que no fue gol, uno de los momentos que más comentarios ha dejado una ola de comentarios por parte de los internautas fue el gol anulado del defensor central de la Selección Colombia de Fútbol.

Dávinson Sánchez reapareció en redes tras su gol anulado con Portugal: ¿qué dijo?
¿Qué dijo recientemente Dávinson Sánchez? | AFP: Luis Acosta

¿Cuál fue la razón por la que el gol de Dávinson Sánchez fue anulado?

Recordemos que, durante el partido de la Selección Colombia ante Portugal, los hinchas del fútbol se sorprendieron con la decisión que tomó el VAR tras anular el gol de Dávinson.

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La razón principal por la que su gol fue anulado fue porque estaba fuera de lugar y esto hizo que de inmediato, los internautas dejaran una gran variedad de mensajes al respecto en las redes.

Uno de los comentarios que más se han circulado en redes se trata acerca del calzado de Dávinson, pues, exfutbolistas como El Pibe Valderrama han compartido su perspectiva al respecto, argumentando que sí debió ser gol.

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