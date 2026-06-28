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Reconocida humorista fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela: ¿quién?

Tras los dobles terremotos ocurridos en Venezuela el pasado miércoles, se reportó la desaparición de reconocida comediante.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida humorista fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela: ¿quién?
¿Quién fue la reconocida comediante que fue reportada como desaparecida? | Foto: Freepik

En medio del doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio en el que se presentaron varios estragos en el país, se reportó la desaparición de una reconocida actriz y comediante que se ha destacado por dejar un importante legado en el campo de la comedia.

Además, la noticia ha dejado gran preocupación por parte de sus seguidores quienes han generado todo tipo de reacciones en redes sociales acerca del reporte de la comediante tras ser anunciada como desaparecida tras el siniestro.

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¿Cómo se confirmó que la comediante fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela?

El nombre de Gabriela Fleritt se ha convertido en tendencia en las plataformas digitales no solo por el importante legado que dejó a lo largo de su carrera profesional, sino también por ser reportada como desaparecida.

Reconocida humorista fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela: ¿quién?
Así se confirmó la desaparición de Gabriela Fleritt. | Foto: Freepik

Por el momento, se han circulado varias noticias en redes acerca de un presunto fallecimiento, sin embargo, sus familiares desmintieron la noticia, pues hasta el momento no se ha confirmado la noticia.

¿Qué dijo el sobrino de Gabriela Fleritt tras ser reportada como desaparecida?

Recientemente, el sobrino de la comediante Gabriela Fleritt compartió a través de sus redes sociales un video en el que desmintió los rumores circulados en redes acerca del supuesto fallecimiento de su tía.

Con base en estas palabras, el joven anunció que hasta el momento no hay alguna información oficial sobre su rescate, pues, no se ha confirmado con exactitud la noticia.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Gabriela a través de sus redes sociales?

Reconocida humorista fue reportada como desaparecida tras los terremotos en Venezuela: ¿quién?
¿Cuándo ocurrió el doble terremoto en Venezuela? | Foto: Freepik

Tras confirmarse la desaparición de Gabriela, varios internautas se han recordado la última publicación que compartió la humorista a través de su cuenta oficial de Instagram en la que obtuvo más de 62 mil seguidores, pues, expresó las siguientes palabras:

“Rodando escenas de Loco Video de Locos en Venezuela. La Guaira, Caracas y Maracaibo se convierten en el escenario de esta gran aventura llena de talento, humor y cultura. Seguimos apostando por el talento venezolano, brindando oportunidades y trabajando de la mano con grandes figuras de la televisión y profesionales de la industria audiovisual”, añadió Gabriela en la descripción de la publicación.

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