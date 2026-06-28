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Luisa Fernanda W dejó un reflexivo mensaje en redes tras ver el partido de Colombia

Luisa Fernanda W habló del valor de ser colombiano tras ver el juego de la selección en Miami ante Portugal

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Luisa Fernanda W vivió de cerca el partido Colombia vs Portugal.
Luisa Fernanda W estuvo en primera fila viendo a la Selección Colombia. Foto: AFP - Jason Koerner

Luisa Fernanda W mostró en redes sociales la experiencia que vivió al ver a la Selección Colombia en vivo en el juego que disputó ante Portugal. La influenciadora no ocultó su felicidad y dejó un poderoso mensaje sobre el valor de ser colombiano.

¿Qué publicó en redes sociales Luisa Fernanda W tras ver en vivo el partido de la Selección Colombia?

La youtuber publicó ocho fotografías y escribió un mensaje que fue muy aplaudido por sus seguidores. La mujer vivió cerca de la cancha el partido y vio de cerca cada una de las jugadas que protagonizaron los nuestros.

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En la primera imagen, Luisa Fernanda mira hacia la cancha y se evidencia el imponente escenario ubicado en Miami, Florida, y donde la tricolor y los lusos igualaron sin goles.

Luisa Fernanda W vivió con emoción el partido de Colombia.
Luisa Fernanda W dejó un poderoso mensaje sobre el valor de ser colombiano. Foto: RCN

Sobre la fotografía escribió: “tienes que nacer en Colombia para entender este orgullo. ¡Qué belleza la cultura de mi país”. En otra posterior dijo: “Los colombianos tenemos una energía inigualable”.

La creadora de contenido vivió el partido junto a La Segura, una de sus grandes amigas, y aprovechó para destacar la gran unión que tiene con la caleña.


Los internautas reaccionaron rápidamente a la publicación de La W y la elogiaron por su belleza, carisma y personalidad que transmitió en el Hard Rock Stadium.

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“Pero exactamente en qué parte para ser así de beautifuuuul”, “Colombia es lo más belloooo”, “de acuerdo con eso de la cultura”, “Que emoción mi Luisa hermosa”, “yo no nací en Colombia Lu pero comparto su emoción y su sentimiento”, “Colombia lo mejor”.

¿Qué celebridades colombianas asisitieron al partido de la Selección ante Portugal?

Luisa Fernanda W fue solo una de las celebridades colombianas que vivió de cerca el encuentro entre Colombia y Portugal. Lina Tejeiro, El Mindo, La Segura, Nicolás de Zubiría, entre otros, dijeron presente en dicho juego.

El público colombiano no ha desamparado a la selección a lo largo de su participación en la Copa del Mundo. En los estadios donde la tricolor ha jugado ha habido una gran mancha amarilla.

Ciudad de México, Guadalajara y ahora Miami vibraron con los hinchas colombianos en cada uno de los juegos. La próxima parada será Kansas City.

James habló del duelo contra Portugal y sus palabras generaron revuelo
La Selección Colombia ha estado muy bien acompañada en su periplo por la Copa del Mundo. (AFP/ Ulises RUIZ)

El combinado nacional avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tras ganar dos partidos y empatar uno. Con siete puntos se impuso en su zona y ahora se medirá en la próxima fase a Ghana.

La mejor participación de la selección en un Mundial ha sido en Brasil 2014, donde logró llegar hasta cuartos de final. En aquella ocasión, la amarilla perdió ante el local y resignó sus posibilidades de meterse en las semifinales.

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Además, cabe destacar que, la selección no clasificó a Qatar 2022, por lo que esta participación está siendo una especie de revancha, tanto para jugadores como para hinchas.

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