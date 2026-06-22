Luisa Fernanda W recordó victoria de Colombia vs. Uzbekistán a pocas horas del segundo encuentro

La creadora de contenido Luisa Fernanda W recordó el triunfo de Colombia ante Uzbekistán en su estreno en el Mundial 2026, a pocas horas del próximo partido de la Selección contra República Democrática del Congo. La influenciadora compartió un mensaje sobre la victoria del equipo nacional y habló de su experiencia al asistir por primera vez a una Copa del Mundo.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su experiencia en el Mundial 2026?

Durante la tarde de este lunes 22 de junio Luisa Fernanda W reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus cientos de seguidores una inesperada anécdota sobre lo que vivió durante su primer Mundial de fútbol y su emoción al ver a Colombia vencedor ante Uzbekistán.

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa comentó que esta experiencia fue completamente emocionante teniendo en cuenta que no solo era su primer Mundial en la vida, sino que además pudo ver a la Selección Colombia ganador en su debut esta temporada.

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"Me sentí la persona más de buenas del mundo. Mi primera vez en un Mundial, y segundo, me toca ver ganar a Colombia. O sea, de verdad, la emoción, la energía de la que uno se contagia es otro nivel”

La creadora de contenido comentó que ese primer partido lo vivió como nunca al experimentar diversas emociones que la llevaron desde el llanto a la euforia y el patriotismo, todo esto justo antes de que la Selección Colombia lleve a cabo su segundo encuentro, esta vez contra República Democrática del Congo.

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“yo grité esos goles como nunca, me puse a llorar cuando todos estaban cantando el himno nacional, es que se siente un orgullo patrio, una experiencia brutal”

¿Cuándo será el partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial 2026?

El segundo encuentro de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol 2026 se llevará a cabo el próximo martes 23 de junio contra República Democrática del Congo dentro del Estadio Guadalajara, conocido como Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara, en México. Este encuentro se llevará a cabo a las 9.00 p.m. hora Colombia.