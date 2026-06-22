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Greeicy publicó conmovedora conversación con su hijo tras confirmar su ruptura con Mike

Greeicy vuelve a causar revuelo al reaparecer teniendo una conmovedora conversación con su hijo, tras hablar de su ruptura con Mike.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Greeicy compartió conmovedora conversación con su hijo
Greeicy reapareció con una tierna conversación junto a su hijo. (Foto/ Canal RCN)

Durante días pasados, la cantante caleña Greeicy Rendón, fue tendencia en redes sociales tras hablar de la ruptura con Mike Bahía, pues hizo la confesión en un podcast mientras era entrevistada.

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Como era de esperarse, su confesión causó gran conmoción entre los internautas, quienes no dudaron en reaccionar, dejando saber la tristeza que generó la noticia, pues muchos se lo tomaron muy en serio.

En el caso de Mike Bahía, horas más tarde de que Greeicy confesara lo de su compromiso, reapareció escribiendo en redes que estaba “roto” y esto aumentó el tema de conversación de que ya no estaría con la cantante.

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Por su lado, Greeicy apareció en sus redes días después de la polémica junto a su hijo, Kai, lo que ocasionó más conversación, pues porque para los internautas, el niño está de por medio.

¿Cuál es el video de Greeicy conversando con Kai tras revelar que se separó de Mike Bahía?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Greeicy publicó un video junto a su hijo, Kai, mostrando la conversación que tuvieron tras la polémica que se generó por su supuesta separación con Mike Bahía.

Greeicy reapareció con una tierna conversación junto a su hijo
El emotivo momento de Greeicy con su hijo después de su ruptura con Mike Bahía. (Foto/ Canal RCN)

En su diálogo, Greeicy empezó a reírse porque su hijo habría hecho cosas que generaron gracia parea ella y para sus seguidores, pues mientras ella hacía mofa sobre el tema, Kai sacaba carcajadas reaccionando a lo que ella decía.

Por eso mismo, escribió que se imagina teniendo 80 años, reviviendo esas conversaciones, precisamente porque ella le estaba reprochando en juego los olores que él emitía.

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¿Qué dijo Greeicy al hablar de su ruptura con Mike Bahía?

Aunque se trató de una broma que hizo en el podcast, Greeicy Rendón dijo que su relación con Mike Bahía ya se había terminado porque ella estaba sintiendo algo por una de sus amigas.

El emotivo momento de Greeicy con su hijo después de su ruptura con Mike Bahía
Greeicy compartió conmovedora conversación con su hijo. (Foto/ Canal RCN)

Según el relato de Greeicy es que, por compartir tanto tiempo con su amiga, Tini Stoessel, quien también es cantante, empezó a generar sentimientos por ella y sintió que lo correcto era decirle a Mike.

Por eso mismo, tras esta supuesta revelación, habrían tomado caminos diferentes justo antes de su boda.

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