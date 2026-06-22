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Fan de Shakira burló la seguridad y se subió al escenario en concierto; así reaccionó la artista

La reacción de la artista Shakira con fan que subió a la tarima en pleno show ha dividido opiniones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
shakira en concierto
Fans burló la seguridad en concierto de Shakira/AFP: KEVIN WINTER

La cantante Shakira se encuentra en medio de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran" por Estados Unidos y recientemente estuvo en concierto en el SAP Center de San José, California donde fue sorprendida por un fan.

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¿Fan se subió a la tarima con Shakira en concierto?

La artista se encontraba cerrando su presentación con su canción "Music Session 53", que realizó junto a Bizarrap y en medio de su coreografía junto a sus bailarines, de repente apareció un joven que se estaba subiendo a la tarima.

shakira tiene incidente con fan

En la grabación se observa que Shakira se percata de su aparición cuando este intenta tomar sus pies y ella se aleja sonriendo, mientras sus bailarines lo atajan.

Posteriormente, los de seguridad lo toman de abajo y lo bajan rápidamente y Shakira al ver el trato intenta calmarlos y que traten bien al joven.

Toma el micrófono y les hace el llamado para luego enviarle besos a su seguidor.

Una vez se soluciona la situación, ella sigue con el show y segundos después se retira del escenario, dando por terminado su concierto.

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¿Qué reacciones ha generado el incidente con fan de Shakira?

El momento se volvió viral en redes sociales, donde muchos internautas han opinando al respecto.

shakira reacciona a fan que burla la seguridad

Algunos se ha mostrado a favor de la artista, indicando que esas situaciones pueden poner en peligro la vida de la cantante y sus bailarines, pues no se sabe con qué intención puedan subir al escenario; mientras que otros no han dudado en criticar a la barranquillera por su reacción y no haberse tomado al menos una foto con el joven.

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Por ahora, la cantante continúa disfrutando de su tour, con el que además llegará muy pronto a Europa e incluso Asia, según confirmó.

Asimismo, se prepara para lo que será su presentación en la final del Mundial 2026 tras ser quien interpreta la canción oficial de esta edición "Dai, Dai", cuyo video musical ya suma más de 200 millones reproducciones en YouTube.

Se espera que en la final del encuentro deportivo cante también sus otros éxitos mundialistas como "Waka, Waka" y "La la la".

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