Karol G celebra el aniversario de ‘Tropicoqueta’ con bellas fotos: “a este disco le debo todo”

En su cuenta oficial de Instagram con más de 70 millones de seguidores, la famosa y talentosa cantante paisa de música urbana conocida como Karol G hizo una publicación este sábado 20 de junio para celebrar el primer aniversario de su más reciente álbum, llamado ‘Tropicoqueta’, en el cual no solo involucró ritmos y melodías propios de la música urbana, sino también de otros géneros propios de la cultura latina.

Karol G desató rumores de un nuevo romance. (AFP/ Ian Maule)

En el post, vemos varias fotos de la cantante con diferentes looks que van de acuerdo al estilo del álbum. Es el caso de un par de éstas en las que aparece con un body negro ajustado que contrasta a la perfección con un spot lleno de colores llamativos.

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Además, publicó algunas fotos con la conga, un instrumento de percusión, que usó para la portada del álbum y con el color naranja que tanto lo caracterizó. Y algunas otras postales con otros elementos que representan para ella toda esa cultura tropicoqueta como las flores y las frutas como piñas.

¿Qué escribió Karol G sobre el aniversario de su álbum?

En la descripción de su publicación, Karol les agradeció a los fans que apoyaron el álbum por entender la energía con la que lo hizo y disfrutarlo, así como explicó lo importante que es para ella esta creación.

“¡A este disco le debo TODO y le entregaré TODO! Viajar por el mundo me hizo valorar cada vez más de dónde vengo y este disco me permitió compartirlo con el mundo [emoji de corazón naranja] Feliz aniversario TROPICOQUETA y feliz aniversario a todos los que entendieron su magia y vibran con él” escribió la famosa colombiana.

Los comentarios de la publicación dejan ver lo mucho que sus seguidores admiran a Karol G no solo por su belleza, sino también por su música; pues muchos escribieron lo mucho que les gustó el álbum y lo linda que se ve en las fotos.

¿Por qué Tropicoqueta fue un álbum diferente en la carrera de Karol G?

Recordemos que Tropicoqueta es un álbum que incluyó ritmos del merengue, la bachata, el vallenato y el mariachi y en el que Karol hizo varias colaboraciones con artistas como Greeicy, Marco Antonio Solis y hasta con su exnovio, el también cantante paisa conocido como Feid.

Karol G paralizó las redes con imagen que avivó rumores de romance. (AFP/ Ian Maule)