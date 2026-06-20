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Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios: “Era adicto a ese ritmo”

Maluma habló sobre la fama, las pausas en su carrera musical y cómo ese estilo de vida llegó a afectar su bienestar.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma hizo una inesperada confesión sobre su vida lejos de los escenarios
Maluma reveló detalles sobre el impacto que la fama tuvo en su vida / (Foto de AFP)

Maluma volvió a referirse a uno de los temas que más ha marcado su vida en los últimos años. En una entrevista, el artista compartió reflexiones sobre la fama, el ritmo de trabajo que llevaba y las decisiones que tomó para reencontrarse con sí mismo.

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¿Qué dijo Maluma sobre la fama?

Durante una entrevista con Jessie Cervantes, Maluma aseguró que actualmente tiene una relación distinta con la fama. Según explicó, hubo una etapa en la que gran parte de su identidad estaba ligada a la exposición pública y al reconocimiento que había alcanzado gracias a su carrera musical.

¿Qué dijo Maluma sobre la fama?
Maluma reveló detalles sobre la fama / (Foto de AFP)

Maluma aseguró que hoy tiene una visión diferente sobre la fama. Según explicó, antes sentía que gran parte de su identidad estaba ligada a ella, pero con el tiempo entendió que es solo una parte de su trabajo y no algo que lo define como persona.

El cantante señaló que ese cambio de perspectiva le ha permitido vivir con más tranquilidad, al poder tomar distancia de ese entorno y ver las cosas desde otro lugar, sin sentirse absorbido por todo lo que implica la exposición pública.

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¿Qué fue lo que le afectó a Maluma?

Maluma reconoció que durante varios años se acostumbró al ritmo acelerado de la vida artística. Explicó que los viajes constantes, los conciertos, los hoteles y todo lo que rodea una gira terminan convirtiéndose en parte del día a día, al punto de que cuesta detenerse.

Según contó, vivió durante mucho tiempo inmerso en esa dinámica, sin darle al cuerpo ni a la mente el descanso que necesitaban, algo que lo llevó a replantear la forma en que estaba viviendo su carrera.

¿Qué fue lo que le afectó a Maluma?
Maluma reveló detalles sobre su pasado / (Foto de AFP)

Incluso reconoció que llegó a sentirse acostumbrado a esa velocidad de vida. Por eso, cuando decidió hacer una pausa, enfrentó un proceso que describió como complejo, ya que tuvo que adaptarse a una realidad completamente diferente.

Para el cantante, detenerse significó cuestionar muchas cosas y replantear la manera en que quería vivir y desarrollar su carrera.

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¿Por qué Maluma quiso volver a sí mismo?

Más allá de hablar de la fama y de las pausas que ha hecho en su carrera, Maluma explicó que una de sus principales motivaciones en esta etapa de su vida ha sido reconectarse con las emociones que vivía durante su infancia.

Según contó, no busca volver al pasado, sino recuperar esa esencia que sentía antes de que la fama y el ritmo de su carrera ocuparan gran parte de su vida.

El cantante aseguró que durante años vivió inmerso en una rutina constante de viajes, conciertos y compromisos, hasta que sintió la necesidad de hacer una pausa. Por eso, decidió buscar un mayor equilibrio y enfocarse en aquello que hoy le brinda tranquilidad y bienestar.

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