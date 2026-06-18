Greeicy Rendón confirmó el fin de su relación con Mike Bahía: "Sentí un gusto por otra persona"

La cantante Greeicy Rendón ha sorprendido a sus miles de fans al contar en una entrevista que su relación con Mike Bahía llegó a su fin.

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¿Por qué terminaron Greeicy Rendón y Mike Bahía?

Las redes sociales no dejan de hablar de la reciente entrevista que la cantante caleña Greeicy Rendón concedió al programa español Kapradiner, en donde, visiblemente afectada, relató cómo su relación con Mike Bahía llegó a su fin.

Greeicy Rendón sacude las redes al confirmar su ruptura con Mike Bahía. (Foto: Canal RCN)

Según contó la intérprete de 'Quiero +', una de las principales razones detrás de la ruptura fue que conoció a una persona, dentro de su grupo de amigas, por la cual comenzó a desarrollar sentimientos, situación que terminó impactando su relación con el cantante.

No obstante, Greeicy reconoció que, pese a la separación y a lo difícil que sería afrontar ese momento, siempre mantendría un vínculo con Mike Bahía debido a que comparten la crianza de su hijo Kai, fruto de su historia de amor.

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¿Quién es la persona por la que Greeicy Rendón habría terminado su relación con Mike Bahía?

La cantante de 33 años reveló durante la entrevista que, en medio de varios viajes y experiencias compartidas con sus amigas, comenzó a desarrollar sentimientos por una de ellas, una situación que terminó marcando un antes y un después en su vida personal.

Greeicy Rendón reveló que se enamoró de Tini, la cantante argentina. (Foto izquierda: Arturo Holmes/Getty Images/AFP | Foto derecha: Giorgio Viera/AFP)

Según contó, se trataba de la artista argentina Tini, con quien ha coincidido en distintas ocasiones y ha realizado varias colaboraciones musicales a lo largo de su carrera.

La caleña también confesó que no fue una situación fácil de afrontar. De hecho, aseguró que pasó varios meses procesando lo que estaba sintiendo antes de reunir el valor necesario para hablar con Mike y contarle lo que estaba ocurriendo con su amiga.

Me pareció lindo y honesto decirle, pues me está pasando esto con esta persona. Y duré muchos meses diciendo: "¿Cómo le comparto esto", señaló

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la ruptura de Greeicy Rendón y Mike Bahía?

Cabe resaltar que varios seguidores de la cantante no tardaron en darse cuenta de que todo formaba parte de una dinámica de la entrevista.

Pues en los comentarios destacaron las habilidades actorales de Greeicy y señalaron que estaba interpretando una historia ficticia con la complicidad del conductor del programa.

La revelación tranquilizó a muchos usuarios, quienes habían quedado sorprendidos por la supuesta ruptura.

De hecho, numerosos fanáticos expresaron su alivio al confirmar que Greeicy y Mike Bahía continúan juntos, manteniendo la relación que construyeron desde 2012 y que hoy es una de las más queridas del entretenimiento colombiano.