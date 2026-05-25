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Mike Bahía causó furor en redes con una conmovedora revelación que hace Kai

Mike Bahía volvió a causar sensación en redes al mostrar tierno video de Kai, quien le hace una conmovedora revelación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Redes reaccionan al conmovedor video de Kai
Kai enterneció redes en publicación de Mike Bahía. (Foto/ Canal RCN))

Una de las parejas más estables de la farándula colombiana es la de Mike Bahía y Greeicy Rendón, quienes llevan alrededor de trece años de relación, pues los artistas se conocieron luego de que ella fuera quien diera el primer paso para conquistarlo.

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Eso es lo que ha dicho la caleña en todas sus entrevistas, en donde menciona que, ella se interesó en él e hizo lo posible para llamar su atención y como él se hacía el difícil, más le gustaba. Por eso mismo, recientemente estrenó una canción que es dedica al padre de su hijo.

Tras más de 10 años de noviazgo, en su hogar está Kai, su hijo, quien el pasado abril cumplió cuatro años, pues el pequeño llegó a la vida de los artistas a completarlos y llenarlos de más felicidad.

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Recientemente, la pareja ha emocionado las redes sociales con emocionantes momentos junto al menor, ya que él es quien los acompaña a todo lado y en todo momento, siendo parte de su equipo ahora. Precisamente, Mike Había enterneció las redes con un video de Kai.

¿Cuál es el video que compartió Mike Bahía con Kai?

Mike Bahía tiene enamorados a sus seguidores porque desde que nació Kai, ha sido un padre presente, como debe ser.

Kai enterneció redes en publicación de Mike Bahía
Mike Bahía causó ternura con inesperado video de Kai. (Foto/ Canal RCN))

Por eso, siempre que puede presume a su pequeño y comparte con sus fanáticos diferentes aventuras que vive a su lado, de hecho, ya ni él ni Greeicy lo ocultan tanto como cuando era más bebé, pero claro, siguen protegiéndolo.

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Es por esto que, en las últimas horas, Kai fue nuevamente protagonista de un tierno video compartió por el cantante, en donde se ve paseando en su triciclo y dice que, cuando sea grande, podrá manejar una bicicleta como lo hace su papá.

¿Mike Bahía y Greeicy ya revelaron el rostro de Kai?

Cundo nació Kai, Greeicy reveló lo difícil que es ser madre, pues no lo romantizó y eso no significa nada, pues ha demostrado lo maravillosa que es como mamá.

Mike Bahía causó ternura con inesperado video de Kai
Redes reaccionan al conmovedor video de Kai. (Foto/ Canal RCN))

Ella ha compartido detalles de su maternidad y ahora que su carrera está en un buen momento, sigue presumiendo que Kai está ahí junto a ella, mientras sigue cumpliendo sus sueños.

Entre tantos detalles, en los últimos meses, los dos cantantes han compartido varios momentos con su hijo y ya no ocultan su rostro, pero se sigue viendo que quieren cuidarlo, ya que no evitan dejar verlo de frente.

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