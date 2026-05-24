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Fantasma de Yeison Jiménez se le apareció a fiel seguidor y así lo evidenció en redes sociales

Un seguidor de Yeison Jiménez se volvió viral en redes tras compartir en un video cómo el fantasma del cantante se le apareció a su hijo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Seguidor asegura que fantasma de Yeison Jiménez se le apareció a su hijo y así lo evidenció
Usuario de TikTok grabó y evidenció en redes cómo el "fantasma" de Yeison Jiménez se habría manifestado a su hijo. (Foto izquierda: Eva Marie Uzcategui /AFP | Foto derecha: Freepik)

Un usuario de TikTok ha llamado la atención en redes sociales tras compartir un video en el que asegura que el “fantasma” del artista Yeison Jiménez se le apareció a su hijo.

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¿Qué se ve en el video que compartió un usuario de TikTok de la aparición del “fantasma” de Yeison Jiménez a su hijo?

En las últimas horas, un usuario de TikTok se ha vuelto viral tras compartir un video en el que, según asegura, su hijo lo llama para mostrarle la supuesta aparición del “fantasma” de Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez en los Premios Lo Nuestro de la Música Latina de Univision
Fantasma de Yeison Jiménez se le habría aparecido a fiel seguidor. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

El clip, que ya acumula miles de reproducciones y reacciones, muestra el momento en que el hombre se acerca hasta donde está su hijo, sentado en un pasillo de la vivienda, mientras el menor le señala una claraboya del hogar, afirmando que allí se encontraba el cantante.

Según relató el usuario, su hijo, quien tiene síndrome de Down, habría visto al supuesto “fantasma” del artista en otras dos ocasiones.

El joven, quien conmovió a los usuarios de esta red social, expresó que el intérprete de 'Por qué la envidia' le había hablado.

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¿Qué fue lo que, según el joven, le dijo el "fantasma" de Yeison Jiménez?

Juan Pablo, como se llama el joven, le manifestó a su padre que el artista lo había visitado para hablarle sobre su caballo, una confesión que lo llevó hasta las lágrimas y terminó conmoviendo a miles de internautas.

Asimismo, aseguró que Yeison lo había consolado tocándole la rodilla. Incluso, durante su relato, mencionó a Sonia Restrepo, expresando el gran cariño que siente por ella.

Sonia Restrepo habló del legado de Yeison Jiménez
El joven que vio al "fantasma" de Yeison Jiménez también mencionó a Sonia Restrepo. (Fotos: Prensa del Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en redes al video del seguidor al que el "fantasma" de Yeison Jiménez se le habría aparecido a su hijo?

Miles de usuarios reaccionaron con nostalgia ante el relato y aseguraron que Juan Pablo era “un ángel”, destacando su nobleza y pureza. Algunos incluso señalaron que, gracias a esas cualidades, podría haber percibido el alma de Yeison Jiménez.

Por otro lado, varios internautas invitaron a los padres de niños con síndrome de Down a prestar atención a lo que expresan sus hijos, pues compartieron la creencia de que, debido a su sensibilidad y pureza, podrían percibir fenómenos paranormales.

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