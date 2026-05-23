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Luisa Fernanda W causó revuelo en redes tras hacerse una prueba de embarazo: este fue el resultado

La creadora de contenido compartió el momento en el que decidió hacerse una prueba de embarazo antes de someterse a un procedimiento estético y terminó aclarando el resultado en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luisa Fernanda W se hizo una prueba de embarazo y el resultado sorprendió a sus seguidores
Luisa Fernanda W se hizo una prueba de embarazo y el resultado sorprendió a sus seguidores (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un inesperado video en el que mostró que tuvo que realizarse una prueba de embarazo antes de someterse a un procedimiento estético.

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La influenciadora paisa, quien constantemente comparte detalles de su vida personal y familiar con sus seguidores, sorprendió al revelar que tenía dudas sobre un posible embarazo mientras se preparaba para eliminarse algunos tatuajes que se hizo años atrás.

Luisa Fernanda W reveló el resultado de su prueba de embarazo tras generar rumores
Luisa Fernanda W reveló el resultado de su prueba de embarazo tras generar rumores (foto Canal RCN)

¿Por qué Luisa Fernanda W se hizo una prueba de embarazo?

Por medio de sus redes sociales, Luisa Fernanda W publicó un video donde contó que había decidido comenzar un proceso para borrar algunos tatuajes del pasado.

Sin embargo, al llegar al lugar donde le realizarían el procedimiento, surgió una duda que terminó cambiando completamente el momento.

La creadora de contenido explicó que comenzó a preguntarse si existía la posibilidad de estar embarazada y decidió consultar si podía hacerse el tratamiento láser en caso de estar esperando un bebé.

Según contó, las personas encargadas del procedimiento le aclararon que no era recomendable realizar ese tipo de tratamientos durante el embarazo.

Ante esto, Luisa Fernanda W decidió salir de dudas y hacerse inmediatamente una prueba de embarazo antes de continuar con el proceso.

Durante el video, la paisa apareció algo nerviosa mientras esperaba el resultado y confesó que realmente no creía estar embarazada.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y muchos usuarios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la influenciadora estuviera esperando otro hijo junto a Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W mostró que se hizo una prueba de embarazo y desató revuelo en redes
Luisa Fernanda W mostró que se hizo una prueba de embarazo y desató revuelo en redes (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue el resultado de la prueba de embarazo?

Aunque Luisa Fernanda W mostró gran parte del proceso y la reacción mientras esperaba conocer el resultado, inicialmente no reveló directamente si la prueba salió positiva o negativa.

Esto desató aún más comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a analizar cada detalle del video y especular sobre un posible embarazo.

Sin embargo, minutos después, la creadora de contenido aclaró la situación en los comentarios de la publicación.

Luisa Fernanda W reveló que el video había sido grabado el pasado 21 de mayo, pero decidió compartirlo tiempo ahora.

Además, confirmó que el resultado de la prueba fue negativo, ya que posteriormente tuvo su periodo menstrual.

Con esto, la influenciadora despejó las dudas de sus seguidores y dejó claro que, por ahora, no está esperando un nuevo bebé.

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