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Marcela Benjumea se viste de luto tras dolorosa pérdida y conmueve con emotivo mensaje

La reconocida actriz colombiana compartió una emotiva despedida en redes sociales y recibió cientos de mensajes de apoyo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Marcela Benjumea se viste de luto tras dolorosa pérdida y conmueve con emotivo mensaje
Marcela Benjumea se viste de luto tras dolorosa pérdida y conmueve con emotivo mensaje (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

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Marcela Benjumea atraviesa un difícil momento personal y así lo compartió con sus seguidores en redes sociales.

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La reconocida actriz colombiana, recordada por producciones como Hasta que la plata nos separe, Amor sincero y La ley del corazón, conmovió a sus seguidores tras revelar que sufrió una importante pérdida.

Por medio de una emotiva publicación en Instagram, la actriz compartió varias fotografías acompañadas de un sentido mensaje que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores, amigos y colegas del medio artístico.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad para la actriz, quien dejó ver el dolor que está atravesando en estos momentos.

Marcela Benjumea atraviesa difícil momento personal y recibió mensajes de apoyo
Marcela Benjumea atraviesa difícil momento personal y recibió mensajes de apoyo (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿A quién perdió Marcela Benjumea?

Marcela Benjumea confirmó el fallecimiento de Rogelio, su querida mascota y compañero de vida durante varios años.

La actriz se despidió de él con un emotivo mensaje donde recordó su personalidad y lo importante que fue para ella y su familia.

“Y se fue Rogelio de mi corazón, el Alfa de la manada. Pataletoso, mañoso, dulce y amoroso. Te vamos a extrañar”, escribió.

Rogelio era un cocker spaniel dorado que, según mostraba frecuentemente la actriz en sus redes sociales, hacía parte fundamental de su vida cotidiana.

La publicación rápidamente recibió cientos de comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento que quisieron acompañarla en medio del difícil momento.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su hermano, Ernesto Benjumea, quien también se despidió de Rogelio con unas emotivas palabras.

“Bello loco jodido... y todo eso lo hacía más bello”, escribió el actor.

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¿Cómo anunció Marcela Benjumea la pérdida de Rogelio?

La actriz decidió compartir la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una recopilación de fotos y recuerdos de Rogelio.

En las imágenes se podía ver al perro acompañándola en diferentes momentos de su vida cotidiana, demostrando el fuerte vínculo que tenían.

Muchos usuarios en redes sociales aprovecharon la publicación para expresar que entienden el dolor de perder una mascota, destacando que los animales terminan convirtiéndose en parte fundamental de la familia.

Marcela Benjumea, por ahora, no ha compartido más detalles sobre la pérdida de Rogelio, pero sí dejó claro el profundo amor y significado que tuvo en su vida.

Marcela Benjumea conmovió a sus seguidores tras compartir triste noticia
Marcela Benjumea conmovió a sus seguidores tras compartir triste noticia (Foto Canal RCN) (Foto freepik)
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