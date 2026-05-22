Bogotá se prepara para recibir El Champetiza Fest 2026: estos son los artistas confirmados

La champeta volverá a tomarse Bogotá con la llegada de una nueva edición de El Champetiza Fest Vol. 3 Bogotá 2026, uno de los eventos más importantes dedicados a este género musical en Colombia.

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El festival se realizará el próximo 23 de mayo en el Centro de Eventos Autopista Norte y promete reunir a miles de asistentes en una jornada cargada de música, cultura y experiencias alrededor de los sonidos del Caribe colombiano.

Consolidado como uno de los festivales insignia de la champeta en el país, el evento busca seguir impulsando el crecimiento y posicionamiento internacional del género, llevando su esencia a nuevas audiencias y fortaleciendo su presencia dentro de la música urbana.

El Champetiza Fest 2026 reunirá a miles de personas en Bogotá: conoce el cartel oficial (Foto freepik)

¿Qué artistas estarán en El Champetiza Fest Vol. 3 Bogotá 2026?

El festival contará con un cartel encabezado por varios de los artistas más reconocidos de la champeta y la escena urbana actual.

Entre los nombres confirmados se encuentran Luister La Voz, Zaider, Kevin Flórez, Lion Fiah, Jader Tremendo, Criss y Ronny, Totoy El Frío, Zaider, Rayo y Toby, Los de la piña, Andy Alaska y La Factoría.

Además, también participarán DJs nacionales e internacionales junto con reconocidos picós, elementos clave dentro de la cultura champetera.

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¿Qué se espera del festival de champeta más importante de Colombia?

El Champetiza Fest espera recibir a más de 6.000 personas, consolidándose nuevamente como uno de los eventos culturales y musicales más relevantes del país.

Más allá de los conciertos, el festival busca exaltar la champeta como patrimonio sonoro y expresión artística del Caribe colombiano, demostrando cómo el género continúa creciendo y expandiéndose dentro y fuera de Colombia.

La edición 2026 combinará sonidos de champeta, urbano y afrobeat, apostándole a una experiencia que mezcla entretenimiento, identidad cultural y música en vivo.

El evento se realizará el próximo 23 de mayo en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá.

“El Champetiza Fest es una plataforma que impulsa el crecimiento de la champeta y fortalece su posicionamiento dentro del circuito global de la música urbana”, revelaron los organizadores del evento.