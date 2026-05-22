Bogotá se prepara para recibir El Champetiza Fest 2026: estos son los artistas confirmados
El festival de champeta más importante de Colombia regresará a Bogotá con artistas nacionales e internacionales y una gran apuesta cultural.
La champeta volverá a tomarse Bogotá con la llegada de una nueva edición de El Champetiza Fest Vol. 3 Bogotá 2026, uno de los eventos más importantes dedicados a este género musical en Colombia.
El festival se realizará el próximo 23 de mayo en el Centro de Eventos Autopista Norte y promete reunir a miles de asistentes en una jornada cargada de música, cultura y experiencias alrededor de los sonidos del Caribe colombiano.
Consolidado como uno de los festivales insignia de la champeta en el país, el evento busca seguir impulsando el crecimiento y posicionamiento internacional del género, llevando su esencia a nuevas audiencias y fortaleciendo su presencia dentro de la música urbana.
¿Qué artistas estarán en El Champetiza Fest Vol. 3 Bogotá 2026?
El festival contará con un cartel encabezado por varios de los artistas más reconocidos de la champeta y la escena urbana actual.
Entre los nombres confirmados se encuentran Luister La Voz, Zaider, Kevin Flórez, Lion Fiah, Jader Tremendo, Criss y Ronny, Totoy El Frío, Zaider, Rayo y Toby, Los de la piña, Andy Alaska y La Factoría.
Además, también participarán DJs nacionales e internacionales junto con reconocidos picós, elementos clave dentro de la cultura champetera.
¿Qué se espera del festival de champeta más importante de Colombia?
El Champetiza Fest espera recibir a más de 6.000 personas, consolidándose nuevamente como uno de los eventos culturales y musicales más relevantes del país.
Más allá de los conciertos, el festival busca exaltar la champeta como patrimonio sonoro y expresión artística del Caribe colombiano, demostrando cómo el género continúa creciendo y expandiéndose dentro y fuera de Colombia.
La edición 2026 combinará sonidos de champeta, urbano y afrobeat, apostándole a una experiencia que mezcla entretenimiento, identidad cultural y música en vivo.
El evento se realizará el próximo 23 de mayo en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá.
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“El Champetiza Fest es una plataforma que impulsa el crecimiento de la champeta y fortalece su posicionamiento dentro del circuito global de la música urbana”, revelaron los organizadores del evento.