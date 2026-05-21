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Sara Corrales enterneció al mostrar el rostro de su bebé Mila en redes sociales; así luce la pequeña

Sara Corrales emocionó a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su pequeña bebé, Mila.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar a su bebé Mila en redes
Video de Sara Corrales con su bebé Mila causó ternura tras mostrar su rostro. (Foto: AFP y Freepik)

Sara Corrales emocionó a sus seguidores tras compartir recientemente un video en el que dejó ver por primera vez el rostro de su pequeña bebé Mila Pasquini Corrales, quien nació el pasado domingo 17 de mayo.

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¿Qué mostró Sara Corrales en el video junto a Mila?

La actriz colombiana publicó el momento a través de sus historias de Instagram, donde ha venido compartiendo algunos detalles de esta nueva etapa como mamá desde el nacimiento de la bebé.

En el video que publicó en sus redes sociales, Sara Corrales apareció cargando a su hija en un fular mientras hablaba algunos momentos que se viven en medio de la experiencia tras convertirse en madre.

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“Esto no se compara con nada en la vida”, expresó la actriz mientras hacía un gesto de emoción con sus dedos.

Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar a su bebé Mila en redes
Video de Sara Corrales con su bebé Mila causó ternura tras mostrar su rostro. (Foto: AFP)

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de muchos usuarios fue que, aunque no mostró completamente a la bebé, sí dejó ver parte de su rostro por primera vez.

En las imágenes se alcanza a notar que Mila estaba dormida mientras descansaba sobre el pecho de Sara Corrales. Además, algunos detalles de su carita quedaron visibles para los seguidores de la actriz.

En el video se alcanzaban a ver uno de sus ojitos, su ceja, la nariz, parte de sus mejillas.

¿Sara Corrales mostrará completamente a su bebé?

Tras tres días del nacimiento de Mila, esta sería la primera vez que Sara Corrales deja ver parcialmente el rostro de su hija en redes sociales.

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Por ahora, se desconoce si la actriz tomará la decisión de seguir mostrando a la bebé públicamente o si, por el contrario, optará por mantener oculta su identidad, como lo han hecho otros famosos por temas relacionados con la privacidad de sus hijos.

Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar a su bebé Mila en redes
Video de Sara Corrales con su bebé Mila causó ternura tras mostrar su rostro. (Foto: AFP )

Desde que confirmó su embarazo, Sara Corrales ha compartido constantemente con sus seguidores varios momentos relacionados con esta etapa de su vida.

La actriz también mostró diferentes detalles de su proceso de embarazo, los cambios que vivió durante esos meses y algunos de los preparativos para la llegada de Mila.

Ahora, tras el nacimiento de la bebé, sus seguidores continúan atentos a cada una de lo que comparte sobre esta nueva etapa que vive.

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