Mariana Zapata rompió el silencio sobre Sheila Gándara: “Yo no fui la que destruyó un hogar”

En un video que hizo Mariana Zapatacontó que se está enterando de muchas cosas que han pasado tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia y decidió hablar sobre Juanda Caribe y Sheila Gándara.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Mariana habló sin filtro sobre la situación con Juanda Caribe y afirmó que el participante está soltero porque Sheila lo dejó.

“Le terminó públicamente, pero también me di cuenta de que eso fue hace mucho tiempo”, dijo Mariana en el video.

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La creadora de contenido dejó claro que la decisión que habría tomado Sheila se dio mucho antes de que a Juanda Caribe y a ella los empezaran a vincular sentimentalmente.

Mariana Zapata habló sin filtro sobre Sheila Gándara y respondió a las críticas. (Foto: Canal RCN)

Además, contó que, según lo que conocía, esa decisión de Sheila se habría dado por otras situaciones relacionadas con otras personas, haciendo referencia indirectamente a los supuestos chats que salieron a la luz y en los que vinculaban a Juanda Caribe con otras mujeres.

Esto pese a que recientemente una de las mujeres involucradas aseguró públicamente que las conversaciones no eran reales y confesó que había alterado dichos chats, los cuales en realidad correspondían al año 2017.

“Cosas que yo desconozco porque no sabía quién era Juanda Caribe antes de ingresar. Yo lo que sé de él es lo que viví y lo que él me mostró durante cuatro meses en La casa de los famosos”, expresó Mariana Zapata.

Además, Mariana aseguró que tampoco conocía a la expareja de Juanda Caribe: “Tampoco conocía a Sheila, no conocía absolutamente nada y salgo y me dicen que yo dañé un hogar”, comentó Mariana en el video.

Mariana Zapata habló sin filtro sobre Sheila Gándara y respondió a las críticas. (Foto: Canal RCN)

¿Qué respondió Mariana Zapata a quienes la culpan tras su cercanía con Juanda Caribe?

Asimismo, aseguró que se hacía responsable de algunas situaciones, aunque considera que muchas personas se han aprovechado de lo ocurrido para juzgarla públicamente.

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“Yo no fui la que destruyó un hogar”, afirmó la exparticipante de nuevo.

Mariana también explicó que entre ella y Juanda Caribe sí existió un acercamiento importante, aunque aclaró que esto se dio en medio de la convivencia y el apoyo que ambos se brindaban dentro de la competencia.

Además, Mariana dejó claro que no considera haber ocasionado algún daño en la relación de Juanda Caribe y aseguró que nunca tuvo una relación sentimental con él. “No fui moza”.