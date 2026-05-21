Maren García, viuda de Omar Geles, recordó al artista tras dos años de su fallecimiento con emotivo video

Maren García, esposa de Omar Geles, conmovió al recordar al cantante tras dos años de su fallecimiento.

Omar Geles murió en 2024 tras descompensarse mientras jugaba tenis. (Foto: Freepik)

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¿Cómo recordó Maren García a Omar Geles?

Por medio de su Instagram, García subió un video en el que se le puede ver a uno de sus hijos tocando con un acordeón en la tumba del artista, mientras una voz en off va narrando todo lo que ha sentido ella y su familia desde su muerte.

Maren dice que lo recuerda mucho y que le duele ver crecer a sus hijos sin su presencia y que en su casa extrañan los jueves de películas y los miércoles de centro comercial.

El clip termina con fotografías y videos de los viajes y momentos que compartieron en vida.

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¿Cuándo falleció Omar Geles?

Omar Geles falleció el 21 de mayo de 2024 luego de descompensarse en un partido de tenis, llegando al hospital sin signos vitales.

La muerte del cantante y compositor vallenato causó revuelo entre sus colegas y amigos, quienes expresaron sentir una gran admiración por su trayectoria y por las canciones que se convirtieron en éxitos no solo para él, sino también para otros intérpretes que engrosaron sus discografías con los sentires y saberes de Geles.

La esposa del cantautor narró que los días se sienten incompletos sin él y que las rutinas familiares se transformaron con su partida.

Los hijos han encontrado en la música un refugio, como se evidenció en la grabación donde uno de ellos toca el acordeón de su padre, un gesto que simboliza la continuidad del legado vallenato en su familia.

Omar Geles fue uno de los grandes exponentes del vallenato. Su capacidad para componer letras cargadas de sentimiento lo convirtió en referente indiscutible del género.

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Canciones como “Los caminos de la vida” trascendieron fronteras y se instalaron en la memoria colectiva de varias generaciones.

Tras su fallecimiento, colegas y seguidores resaltaron que su obra no solo enriqueció el repertorio vallenato, sino que también sirvió de inspiración para artistas emergentes.

La admiración hacia él se mantiene viva en homenajes, conciertos y publicaciones que recuerdan su aporte cultural.

Maren García, en medio de su dolor, ha manifestado que seguirá honrando la memoria de su esposo y que sus hijos crecerán con el ejemplo de un hombre que dedicó su vida a la música y a su familia.