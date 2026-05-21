Alexa Torrex compartió video con Yaya Muñoz tras fuerte cruce y en redes le dicen: “Aléjate de Yaya”

Alexa Torrex apareció compartiendo un video en el que se muestra haciendo el trend de su canción y sorprendió a muchos usuarios al aparecer junto a Yaya Muñoz.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Yaya Muñoz en vivo?

Recientemente, Alexa estuvo como invitada en el programa Tamo en vivo, donde habló sobre diferentes temas relacionados con su paso por La casa de los famosos Colombia y protagonizó un curioso momento con Yaya Muñoz durante el en vivo.

Como bien se conoce, Yaya Muñoz tuvo una relación en el pasado con Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia.

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Aunque Alexa Torrex asistió como invitada al programa donde Yaya hace parte del panel, ambas protagonizaron un cruce de palabras relacionado con el participante, dejando varios comentarios que llamaron la atención.

Le dicen a Alexa Torrex que se aleje de Yaya tras inesperado video juntas en redes. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, horas después Alexa compartió un video en sus redes sociales en el que aparece junto a los demás panelistas utilizando su canción “La del carro, la de la plata era yo”, tema que se volvió tendencia tras toda la polémica con su expareja Jhorman Toloza.

En el video también apareció Yaya Muñoz, detalle que generó sorpresa entre algunos usuarios debido a lo ocurrido durante la transmisión del programa, pero Alexa etiquetó a varios de los presentes, pero no a Yaya.

¿Por qué le dijeron a Alexa Torrex que se alejara de Yaya Muñoz?

Tras el video, los comentarios no tardaron en aparecer con mensajes relacionados con Yaya Muñoz.

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Algunos internautas escribieron frases como “aléjate de Yaya”, comentario que llamó la atención porque esa expresión es bastante recordada desde la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Le dicen a Alexa Torrex que se aleje de Yaya tras inesperado video juntas en redes. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que esto pasó porque a Yina Calderón le gritaban desde el exterior "Aléjate de Yaya" según el público consideraba que Yaya ejercía una mala influencia.

Además, varios seguidores también defendieron a Alexa Torrex tras el intercambio de palabras que tuvo con Yaya durante el programa en vivo.

“Me gustó que le contestaras a Yaya, muy buenas respuestas” y “Alexa peinó muy bien a la Yaya”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron algunos usuarios tras ver el video.