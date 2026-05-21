Prima de Yulixa Toloza reveló la desgarradora petición que le hizo la mamá de la mujer fallecida

La prima de Yulixa Toloza reveló una petición que, según relató, le hizo la madre de la mujer fallecida en medio del dolor que ha dejado el caso. El testimonio salió a la luz en medio de la atención que ha generado el hecho, mientras la familia continúa enfrentando el impacto de la pérdida y espera respuestas sobre lo ocurrido.

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¿Cuál fue la desgarradora petición que la madre de Yulixa Toloza hizo a una de las primas de la mujer?

En medio de la conmoción que ha causado el caso de Yulixa Toloza, quien fue hallada sin vida el pasado 19 de mayo tras permanecer siete días desaparecida luego de un procedimiento estético en una clínica clandestina al sur de Bogotá, su prima, Morelia Dávila Ramírez, fue consultada sobre cómo ha recibido la familia la noticia del fallecimiento.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

En el diálogo, Dávila relató que la madre de la víctima, Nubia Toloza, hizo una petición marcada por el dolor: solicitó que el cuerpo de su hija sea trasladado a Arauca, donde reside la familia. Según explicó, la mujer atraviesa un profundo estado de tristeza, lo que la lleva a querer tener a su hija cerca en su lugar de origen para poder despedirse de ella junto a sus seres queridos.

“La mamá en Arauca ya sabe, ella está pidiendo eso: que se la lleven a Arauca, pues es una señora de la tercera edad y está muy acongojada”.

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¿Se pronunciaron nuevamente las amigas de Yulixa Toloza tras ser hallada sin vida?

Asimismo, Morelia Dávila reveló que las amigas de Yulixa, quienes estuvieron presentes durante todo el procedimiento, le hicieron una petición de la que no entregó mayores detalles. Sin embargo, señaló que las jóvenes están muy afectadas por el desenlace del caso y el contexto en el que ocurrió.

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“No, pues las chicas están muy tristes también. Me piden algunas cosas que trataré en lo más posible de poderles cumplir”.

Lo cierto es que el caso sigue generando conmoción y su muerte continúa siendo tema de investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.