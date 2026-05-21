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Valentino y Beba hablaron del shippeo entre Juanda y Mariana en La casa de los famosos: "Está de moda poner cacho"

Valentino Lázaro y Beba opinaron sobre Juanda y Mariana en La casa de los famosos, cuestionando la lealtad del humorista.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentino Lázaro y Beba hablaron de la deslealtad de Juanda Caribe.
Valentino Lázaro y Beba hablaron de la deslealtad de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Valentino Lázaro y Beba hablaron de la relación que vivieron Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Y Beba creen que Juanda Caribe le falló a su pareja.
Valentino Y Beba creen que Juanda Caribe le falló a su pareja con su acercamiento con Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué opinaron Beba y Valentino Lázaro sobre el shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino y Beba dijeron que por más que Juanda y Mariana quieran justificar su cercanía y asegurar que entre ellos no pasó nada, sienten que su atracción era evidente y que sí hubo una falla de parte del humorista.

Para los participantes, Juanda no respetó los códigos de su matrimonio y fue desleal en muchos aspectos, aunque parece que hoy esa situación está normalizada.

La barranquillera agregó que Juanda intenta argumentar su proceder diciendo que desde que interpretó señales de que algo pasaba con Sheila Gándara comenzó a actuar diferente con Mariana, dando a entender que posiblemente ya estaba solo cuando se involucró con ella.

Beba también señaló que, independientemente de cómo esté la situación entre ellos dos, tienen una hija y seguirán siendo una familia quieran o no.

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¿Qué ha dicho Mariana Zapata sobre su relación con Juanda Caribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Lázaro insistió en que Sheila debe sentirse incómoda viendo cómo Mariana pide apoyo para Juanda en las votaciones del programa, mientras que la paisa ha manifestado en medios, desde su salida, que lo quiere mucho pero solo como amigo y que no entiende cómo se magnificó tanto su respaldo emocional.

Sin embargo, las imágenes y momentos compartidos dentro de la casa dejaron abierta la interpretación para los televidentes, quienes también se dividieron entre quienes creen en la versión de la influenciadora y quienes respaldan las sospechas de los demás participantes.

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Además, ha dicho que no le afectan los comentarios que circulan en redes sociales y que ahora está enfocada en su futuro, en aprovechar la visibilidad que le dejó el programa y en abrirse a nuevas oportunidades profesionales.

La exparticipante considera que su paso por La casa más famosa del país le permitió mostrar una faceta auténtica y que esa exposición puede convertirse en una plataforma para seguir creciendo en el mundo del entretenimiento.

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