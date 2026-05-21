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Alexa Torrex causó revuelo con su reacción al primer finalista de La casa de los famosos

Alexa Torres no quiso ocultar su reacción al conocer el primer finalista de La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La inesperada reacción de Alexa Torrex al primer finalista
Alexa Torrex prende las redes tras reaccionar al primer finalista. (Foto/ Canal RCN)

En la noche del miércoles 20 de mayo, se conoció el nombre del primer finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y esto generó diferentes reacciones, entre esas, las de Alexa Torrex.

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Precisamente, es Alejandro Estrada, el actor que ha llegado hasta este punto de la competencia con el apoyo del público, pues él fue el primer participante en quedar nominado por los televidentes en la primera semana y su avance ha sorprendido.

En este punto de la competencia, los finalistas son Beba, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Tebi Bernal, quienes, aparte del actor, deberán luchar por ese puesto para la gran final que llegará dentro de la siguiente semana.

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Por otro lado, la exparticipante, Alexa Torrex, no dudó en hacer pública su reacción al ver que uno de sus amigos más cercanos de la competencia y tiene el pase directo a la final de esta temporada 2026.

¿Cómo se vivió la última gala de nominación en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala del miércoles, se supo el resultado final del último día de nominación, por un lado, Valentino fue el nominado por el público, mientras que, Tebi Bernal y Juanda Caribe por sus compañeros de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex prende las redes tras reaccionar al primer finalista
Alexa Torrex habló del primer finalista y desató comentarios en redes. (Foto/ Canal RCN)

Por su parte, Beba fue la nominada de Mariana Zapata tras su eliminación y así quedó la placa final de la última semana de convivencia.

Con estos resultados, Alejandro Estrada logró pasar invicto a la gran final que llegará dentro de pocos días.

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¿Qué dijo Alexa Torrex al reaccionar al primer finalista de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex hizo publica su reacción a través de sus redes sociales oficiales y causó comentarios con su video.

Alexa Torrex habló del primer finalista y desató comentarios en redes
La inesperada reacción de Alexa Torrex al primer finalista. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, usó un audio de una famosa película animada para su video, con su celular en la mano mostrando la imagen de Alejandro Estrada como finalista de la temporada.

En el copy de su post, la cantante escribió: “¡estoy orgullosa!, eres finalista, mejor amigo. Nos falta Tebi”.

Como era de esperarse, su reacción generó opiniones en los comentarios, en donde le escribieron que ella también merecía llegar a la final.

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