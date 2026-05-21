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Alexa Torrex y Yaya Muñoz protagonizaron inesperado enfrentamiento en vivo: "migajera"

Alexa Torrex y Yaya Muñoz protagonizaron un enfrentamiento en el cual Tebi Bernal terminó siendo tema central de la discusión.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex y Yaya Muñoz protagonizaron inesperado enfrentamiento
Alexa Torrex y Yaya Muñoz se dijeron sus verdades en vivo / (Fotos del Canal RCN)

La discusión entre Alexa Torrex y Yaya Muñoz se volvió tema de conversación en luego de que ambas tuvieran un cruce de palabras relacionadas con Tebi. El momento incluyó indirectas, regalos y respuestas que generaron reacciones entre los internautas.

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¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex?

El enfrentamiento comenzó durante una transmisión de Tamo en vivo, cuando Yaya Muñoz habló sobre la relación que Alexa Torrex tuvo con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia y aseguró que ella no habría entendido algunas actitudes del creador de contenido.

Yaya recordó un momento de eliminación dentro del reality en el que Alexa Torrex le dijo a Tebi que lo esperaba afuera y que lo quería. Sin embargo, según comentó, la respuesta de él fue que, por su parte, primero debía mirar cómo estaban las cosas fuera del programa.

En ese instante, Muñoz sorprendió al sacar unas tostadas y decir que se las regalaba a Alexa Torrex para que dejara de ser “migajera”, expresión popular en redes usada para hablar de personas que se conforman con poca atención o interés en una relación.

"Ahí te traje estas tostaditas para ver si dejas de ser tan migajera", dijo

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex?
Yaya Muñoz arremetió contra Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Además, Muñoz afirmó que, desde su perspectiva, Alexa había afectado su juego dentro del reality cuando muchos la consideraban una de las participantes más fuertes de la competencia.

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¿Qué respondió Alexa Torrex durante el enfrentamiento con Yaya Muñoz?

Tras escuchar los comentarios, Alexa Torrex respondió recordándole a Yaya que salió del reality antes que ella, haciendo referencia a la participación de ambas en diferentes temporadas de La casa de los famosos.

Luego, Alexa sacó un par de zapatos y aseguró que también tenía un “detalle” para Yaya. En ese momento, afirmó que percibía “rabia o envidia” en los comentarios de la exparticipante.

"Para que te pongas en mis zapatos, te los doy de regalo. Son talla 38, no tienen pecueca porque yo, ni tengo pecueca, ni sudo por las axilas", dijo.

¿Qué respondió Alexa Torrex durante el enfrentamiento con Yaya Muñoz?
Alexa Torrex le lazó contundente respuesta a Yaya Muñoz durante su enfrentamiento / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre su relación con Tebi?

Después de la respuesta de Alexa, Yaya volvió a mencionar a Tebi Bernal, con quien tuvo una relación tras salir del reality. Durante la discusión, aseguró que una de las cosas que más le gustaban a él de ella era su olor.

La declaración generó nuevas reacciones, especialmente porque Alexa también tuvo un acercamiento con Tebi durante el programa.

Ante esto, Alexa respondió que había hombres que dejaban a las personas “marcadas” y señaló que, posiblemente, Tebi había sido alguien importante para Yaya. Tras el intercambio de comentarios, los presentadores del programa intervinieron y pidieron calma en el set.

El enfrentamiento entre Alexa Torrex y Yaya Muñoz generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes ahora esperan que ambas creadoras de contenido vuelvan a pronunciarse sobre lo ocurrido.

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