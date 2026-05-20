El vinagre de manzana se ha convertido en uno de los productos más comentados cuando se habla de bienestar y control de la glucosa. Aunque muchas personas lo ingieren, existen dudas sobre qué tan efectivos son sus efectos en la resistencia a la insulina.

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¿Qué es el vinagre de manzana y cómo se obtiene?

El vinagre de manzana es un producto que se obtiene a partir de la fermentación de las manzanas.

Primero, los azúcares naturales de la fruta se transforman en alcohol mediante levaduras y, posteriormente, bacterias convierten ese alcohol en ácido acético, uno de sus principales componentes.

Además de ser utilizado en la cocina para aderezos, conservas y preparación de alimentos, este ingrediente también ha sido empleado durante años como remedio casero para molestias digestivas y otras prácticas relacionadas con el bienestar general.

El interés por el vinagre de manzana aumentó en los últimos años / (Foto de Freepik)

De acuerdo con especialistas y estudios citados en plataformas de salud, el interés por el vinagre de manzana aumentó debido a investigaciones que analizan su relación con los niveles de glucosa en sangre, especialmente en personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.

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¿El vinagre de manzana ayuda a controlar la glucosa en sangre?

Diversas investigaciones han mostrado que el vinagre puede contribuir a reducir la glucosa después de las comidas, especialmente cuando se consume junto a alimentos ricos en carbohidratos complejos como legumbres, granos integrales o papas.

Según los estudios, este efecto ocurre porque el vinagre retrasa el vaciado gástrico. Esto hace que la digestión sea más lenta y que el organismo absorba los carbohidratos de forma gradual, evitando cambios rápidos en los niveles de azúcar en sangre.

El vinagre de manzana posee diferentes beneficios en la sangre / (Foto de Freepik)

También se ha estudiado su posible relación con una mejor sensibilidad a la insulina. Algunos análisis indican que podría ayudar a disminuir la respuesta de la insulina después de las comidas altas en carbohidratos.

Sin embargo, expertos aclaran que gran parte de la evidencia todavía es limitada y que muchos estudios han sido realizados en animales.

Por esta razón, señalan que el vinagre de manzana no reemplaza tratamientos médicos ni debe considerarse una solución única para controlar la diabetes o la resistencia a la insulina.

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¿Qué riesgos tiene consumir vinagre de manzana en exceso?

Aunque el vinagre de manzana suele utilizarse como condimento sin mayores inconvenientes, consumirlo en exceso sí puede generar efectos secundarios.

Entre los principales riesgos mencionados por especialistas se encuentran molestias digestivas, irritación estomacal y retraso en el vaciado del estómago. Además, el ácido acético puede causar irritación en la garganta cuando se consume puro y en grandes cantidades.

Precauciones al momento de consumir vinagre de manzana / (Foto de Freepik)

Otro de los efectos asociados es la erosión del esmalte dental, situación que podría aumentar el riesgo de caries con el tiempo.

Especialistas recomiendan que cualquier cambio en la alimentación relacionado con diabetes o resistencia a la insulina sea consultado con un profesional de la salud.