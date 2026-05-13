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Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal comparte algunas claves para tener una alimentación saludable.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal
Alejandra Salguero explica por qué comer saludable. | Foto: Freepik

Desde hace varios meses, el nombre de Alejandra Salguero se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha presentado desde que se confirmó su aparente ruptura con Tebi Bernal, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Alejandra se ha destacado en ser una destacada creadora de contenido digital, quien ha generado una gran variedad de opiniones al demostrar que tiene un buen estilo de vida, en especial, por cuidar su alimentación.

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¿Cuál es la clave que utiliza Alejandra Salguero para tener un buen estilo de vida?

Recientemente, Alejandra Salguero compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi 100 mil seguidores, una historia en la que les demostró a sus seguidores cuáles son las técnicas que utiliza para tener un buen estilo de vida saludable:

“Pancakes post entreno: harina de avena, un scoop de proteína, leche de almendras, frutas de su preferencia, almendras laminadas, mucho amor”; agregó Alejandra Salguero.

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal
¿Qué beneficios tiene comer saludable? | Foto: Freepik

Con base en esto, los internautas se han sorprendido con el buen estilo de vida que tiene Alejandra Salguero, pues, ha demostrado mediante sus redes sociales que le gusta mantenerse en buenas condiciones.

¿Cuáles son los beneficios de tener una buena alimentación y por qué ayudan para la salud?

Tras el reciente video que la exnovia de Tebi Bernal, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se evidencia que es fundamental tener una buena alimentación con alimentos saludables para terne un buen estado de salud.

Por ello, te compartimos algunos consejos que comparte la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, acerca de tener una buena alimentación para que tengas un estilo de vida saludable:

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal
Estos son los beneficios de tener una buena alimentación. | Foto: Freepik
  • Más energía: los alimentos saludables ayudan a mantenerte activo durante el día.
  • Mejor sistema inmunológico: las frutas, verduras y vitaminas ayudan evitan que contraigas enfermedades.
  • Mejor concentración y memoria: una alimentación equilibrada favorece el rendimiento mental, tanto en lo laboral como en cada una de tus actividades.
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