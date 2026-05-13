¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

La espera terminó y cada vez estamos más cerca de poder disfrutar de los Premios Nuestra Tierra 2026.

Los Premios Nuestra Tierra 2026 serán el 14 de mayo en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo son los Premios Nuestra Tierra 2026?

Este 14 de mayo se llevará a cabo uno de los eventos musicales más importantes del país, en donde se reúnen cantantes consagrados y artistas emergentes en una noche que promete ser inolvidable para la industria.

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¿Por dónde se puede ver la transmisión de los Premios Nuestra Tierra 2026?

La gala se podrá disfrutar en tiempo real por las aplicaciones de Canal RCN y RCN Radio o por la página oficial premiosnuestratierra.com.

Los televidentes podrán seguir desde el paso de las celebridades por la alfombra roja, donde atenderán a los medios, hasta la premiación de las 33 categorías.

Entre ellas destaca “Hermano de Nuestra Tierra”, un reconocimiento especial al reguetonero Nicky Jam por su trayectoria musical y por el impacto que ha tenido su música en Colombia.

La transmisión comenzará a las 4 de la tarde y contará con la conducción de Violeta Bergonzi, exganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, en compañía de Sandra Bohórquez, Danny Galvis y David Quintero.

Además, Canal RCN planea una retransmisión especial el próximo 16 de mayo a las 6 pm, reviviendo los mejores momentos de la gala para quienes no puedan acompañar la transmisión en vivo.

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La alfombra roja también se convierte en un espectáculo paralelo, donde los looks de las celebridades y su interacción con los medios generan conversación en redes sociales.

La noche de los Premios Nuestra Tierra está generando alta expectativa debido a que hay nombres muy importantes nominados: Karol G, Shakira, Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Beele, Kapo, Andrés Cepeda, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Manuel Turizo, Blessd, entre otros artistas, se reunirán en el mismo espacio no solamente para ver si se llevan la estatuilla en sus respectivas categorías, sino también para demostrar y reafirmar el buen momento que atraviesan los artistas nacionales.

Con 33 categorías en disputa, la gala promete emociones, sorpresas y un despliegue técnico de primer nivel.