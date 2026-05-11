Kapo volvió a hacer historia en el Movistar Arena en Bogotá: así fue su segundo show

Una noche inolvidable en Bogotá estuvo a cargo de Kapo, uno de los artistas más reconocidos del género urbano.

¿Quién es Kapo?

Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido artísticamente como Kapo, es un cantante y compositor colombiano de 27 años que se ha convertido en un fenómeno internacional del género urbano y del afrobeat. Es conocido por canciones como “OHNANA” Y “Uwuaie”, posicionándose como una de las nuevas revelaciones de la música latina.

El segundo concierto de Kapo en Bogotá fue un éxito, incluyendo sus artistas invitados (Foto de Colprensa)

¿Cómo fueron los conciertos de Kapo en el Movistar Arena?

En septiembre del 2025, Kapo anunció su primer Movistar Arena en Bogotá como parte de su gira “Por Si Alguien Nos Escucha Tour”. La fecha del evento fue el 07 de marzo del 2026 y fue un total éxito, contando con invitados de talla mundial como Ryan Castro, Luis Alfonso, Nanpa Básico, Lion Faiah, entre otros.

Gracias al gran recibimiento y a la rápida venta de las boletas de su primer show en la capital, Kapo anunció una segunda fecha que se llevó a cabo el 10 de mayo del mismo año. El artista logró que cerca de 12.500 asistentes cantaran y disfrutaran sus canciones.

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¿Quiénes fueron los invitados del segundo show de Kapo en el Movistar Arena?

Gracias a la impecable organización de Megalive y Paramo en el evento, Kapo pudo llevarle a sus fans un show lleno de sorpresas, incluyendo la lista de invitados que lo acompañaron en el escenario:

Reykon

Greeicy

Nanpa Básico

Lion Fiah

Majeeed

Manuel Turizo

Criss y Ronny

Mau y Ricky

Además, el concierto se convirtió en un momento único para los asistentes, pues además de disfrutar en vivo a varios artistas invitados, Kapo sorprendió al público con un formato más cercano e íntimo al incluir una sección acústica durante el show.

¿Cuáles son los siguientes conciertos del tour de Kapo?

Sus dos soldouts en Bogotá, marcan un hito importante para la carrera artística del rey del afrobeat (como también es conocido). Sin embargo, gracias a su esfuerzo y dedicación en la música, el artista seguirá llevando su música a todos los rincones del país. Las siguientes ciudades en disfrutar de las letras de Kapo serán: Cali (16 de mayo), Bucaramanga (22 de mayo) y Medellín (23 de mayo).