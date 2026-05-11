Maluma volvió a ser tendencia en redes luego de confirmar que será padre por segunda vez junto a Susana Gómez. La publicación generó múltiples reacciones entre artistas, entre ellos Ryan Castro, quien dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

¿Cómo compartió Maluma que será padre por segunda vez?

El cantante colombiano confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen, compartida durante la celebración del Día de la Madre, aparece Susana Gómez mostrando su embarazo mientras Maluma y su hija París acompañan el momento familiar.

Maluma será padre por segunda vez / (Fotos de AFP y Freepik)

La foto, en blanco y negro, rápidamente acumuló millones de interacciones y comentarios. Además, varios internautas aseguraron que el artista habría dado una pista sobre el género del bebé debido al emoji de corazón azul que utilizó en la descripción de la publicación.

Hasta ahora, ni Maluma ni Susana Gómez han confirmado oficialmente si esperan un niño o una niña. Sin embargo, el detalle generó conversación entre usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a compartir teorías sobre la llegada del nuevo integrante de la familia.

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¿Qué dijo Maluma tras revelar que espera su segundo hijo?

Aunque el intérprete de “Cuatro Babys” no escribió un mensaje extenso en la publicación, sí acompañó la imagen con varios emojis y símbolos relacionados con el anuncio familiar.

Maluma se pronunció y reveló que espera su segundo hijo / (Foto de AFP y Freepik)

En varias entrevistas y contenidos compartidos en redes, el artista ha mencionado que convertirse en padre cambió varias dinámicas de su vida.

La publicación recibió comentarios de artistas como J Balvin, Valentina Ferrer, Kris R y el grupo Pasabordo, quienes felicitaron a la pareja por esta nueva etapa. No obstante, una de las reacciones que más generó comentarios entre los internautas fue la de Ryan Castro.

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¿Cómo reaccionó Ryan Castro ante la noticia de Maluma?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Ryan Castro, quien reaccionó en la publicación con varios emojis con corazones que fueron interpretados como una muestra de apoyo y emoción por la noticia.

La interacción entre ambos artistas no sorprendió a muchos seguidores, pues actualmente mantienen una relación cercana tanto en lo personal como en lo profesional. En redes sociales han compartido diferentes momentos juntos, incluyendo bromas, videos y colaboraciones musicales.

Por ahora, el comentario de Ryan Castro continúa generando conversación entre los usuarios, especialmente entre quienes siguen de cerca la relación de amistad que han construido dentro de la música urbana colombiana.