¡Luto en el cine! Falleció reconocido actor de Star Wars: ¿quién es?

El mundo del cine se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido actor que hizo parte de una de las sagas más exitosas y recordadas de la historia del entretenimiento: Star Wars: Return of the Jedi.

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La noticia generó tristeza entre fanáticos del cine, seguidores de Star Wars y del teatro británico, quienes rápidamente comenzaron a recordar algunos de los trabajos más importantes de su carrera.

El actor falleció a los 82 años y la información fue dada a conocer por medios internacionales, causando conmoción entre quienes crecieron viendo sus producciones en cine y televisión.

Aunque su carrera estuvo marcada por múltiples proyectos artísticos, muchos seguidores lo recuerdan especialmente por su participación dentro del universo de Star Wars, donde interpretó a uno de los personajes del Imperio Galáctico.

¿Quién es el reconocido actor de Star Wars que falleció?

Se trata de Michael Pennington, actor y escritor británico nacido en Inglaterra en 1943.

Pennington desarrolló una amplia trayectoria en el teatro clásico británico y se destacó especialmente por sus interpretaciones de obras de Shakespeare.

Sin embargo, fue su participación en Star Wars: Return of the Jedi la que lo llevó a ser reconocido mundialmente por millones de fanáticos de la saga creada por George Lucas.

Dentro de la película interpretó al comandante Jerjerrod, uno de los oficiales imperiales encargados de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte.

Una de las escenas más recordadas de su personaje ocurre cuando Darth Vader lo confronta por el retraso en la construcción de la estación espacial, momento que quedó grabado en la memoria de los seguidores de la franquicia.

Además de su participación en Star Wars, Michael Pennington también hizo parte de importantes producciones de cine y televisión.

Participó en The Iron Lady junto a Meryl Streep y actuó en series como The Tudors y Raised by Wolves.

Fuera de la actuación, también se desempeñó como escritor y publicó varios libros relacionados con Shakespeare y el mundo del teatro.

Michael Pennington falleció a los 82 años (Foto DON EMMERT / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Michael Pennington?

Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte del actor británico.

La noticia fue confirmada por medios internacionales, que reportaron el fallecimiento de Michael Pennington a los 82 años.

Tras conocerse la información, seguidores y colegas comenzaron a despedirse del actor en redes sociales, destacando el legado que dejó tanto en el cine como en el teatro británico.